Neuquén: un 3J movilizadas por nuestros reclamos, contra el ajuste y los femicidios

Una gran jornada de lucha por todos nuestros reclamos ante un gobierno que mira para otro lado y no ofrece soluciones.

Una gran jornada de movilización se desarrolló en toda la provincia de Neuquén este 3J, a seis años del primer #NiUnaMenos, donde el enorme movimiento de mujeres y diversidades se levantó en contra de los femicidios y todas sus demandas.

Desde la mañana, en Neuquén, movilizamos con el Plenario de Trabajadoras y el Polo Obrero hacia la Subsecretaría de las Mujeres, con los mismos reclamos que siguen vigentes desde hace seis años. El ajuste en materia de género se refleja en anuncios que no se cumplen, etiquetas de género en políticas asistenciales que no resuelven la realidad que viven las mujeres y en un Programa Acompañar que no ofrece soluciones a las víctimas de violencia de género.

Entregamos una nota a la titular de la Subsecretaría, Patricia Maistegui, solicitando una reunión para informar sobre situaciones de riesgo debido a violencia de género a mujeres de nuestra organización, el Polo Obrero, y la necesidad de implementar en la provincia casas refugio en forma urgente.

En lo que va del año llevamos 129 mujeres asesinadas, 4 de ellas de nuestra provincia: Guadalupe Curual, Maria Jose Villalón, María Cristina Ancaten y Agostina Gisfman. Estas muertes se materializan luego de una peregrinación por comisarías, fiscalías y juzgados que no garantizaron la seguridad de las mujeres que denuncian. Forman parte del total desamparo y revictimización por parte del Estado, que no brinda herramientas de contención a las mujeres que son víctimas de violencia. El gobierno provincial de Omar Gutiérrez no reglamenta a su vez la Resolución 1.057 aprobada en la Legislatura por iniciativa de nuestra compañera, la diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Patricia Jure, que establece la creación de las mencionadas casas refugio con equipos interdisciplinarios en planta permanente y asistencia legal gratuita, entre otras protecciones, para atender las denuncias en aumento y salvaguardar a las denunciantes.

De esto se resolvió una reunión para el martes 8 de junio, donde estaremos para hacer frente a nuestras demandas. Continuando un día de lucha, a las 15 hs concentramos en el monumento a San Martín, y movilizamos con un gran número de luchadoras contra el ajuste y los femicidios. Denunciamos la clandestinidad del Plan Acompañar y su incompleta insuficiencia. Denunciamos que un programa de $20.000 y por seis meses no alcanza. Nos movilizamos por un programa integral para las víctimas de violencia y reivindicando la lucha de les elefantes de salud de nuestra provincia y sus métodos para dar la pelea contra el ajuste y la burocracia sindical; porque no hay ni une menos sin salud pública y sin presupuesto para los hospitales.

En esta misma sintonía, hubo un caravanazo en Cutral-Có y Plaza Huincul con un recorrido por las Subsecretarías de las Mujeres de ambas ciudades, con un cierre en el hospital reclamando por vacunas para todes, triplicación del presupuesto para salud, el cese de la persecución a les luchadores, los sumarios y la devolución de los días descontados.

En Chos Malal se realizó también una actividad virtual por el acceso democrático y sin revictimizaciones al subsidio del Programa Acompañar.

En Zapala se desarrolló un caravanazo y una conferencia de prensa en las instalaciones abandonadas de lo que sería la casa refugio anunciada hace 6 años, que coincide con el sexto aniversario de este 3J. Son estos ejemplos por los que decimos que salimos a las calles con los mismos reclamos vigentes desde entonces. El vicegobernador Marcos Koopmann y el MPN hacen demagogia sacándose fotos con nuestras consignas de Ni Una Menos en una ciudad que lidera los puestos de desocupación de la provincia y la respuesta ante la violencia es nula.

Por último, en Plottier hubo una radio abierta. Esta es una localidad donde las mujeres del Polo Obrero y el Plenario de Trabajadores venimos de dar una gran batalla contra Desarrollo Social y la intendenta Gloria Ruiz por la provisión semanal de los comedores y merenderos. Muchas compañeras son trabajadoras rurales, extranjeras y viven en carne propia la situación de violencia laboral y discriminación étnica.

A lo largo de la provincia, las mujeres que hemos debatido en el multitudinario Congreso del Plenario de Trabajadoras rechazamos profundamente la demagogia con la que los gobiernos buscan tapar nuestras verdaderas problemáticas y demandas, y vamos a fondo por un consejo autónomo de las mujeres; una organización independiente de los gobiernos y del Estado que pueda efectivizar un plan real de políticas de asistencia a las mujeres para que podamos salir de las situaciones de violencia de género que vivimos cotidianamente.

El estado y los gobiernos son responsables. Ni una menos, vivas nos queremos.

Read more