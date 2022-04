Puerto Madryn: la lucha contra la impunidad de los hijos del poder, tras el fallo absolutorio

Una lucha emblemática del movimiento de mujeres de Chubut.

La charla abierta “La lucha contra la impunidad de los hijos del poder”, que se dará el próximo miércoles 20 de abril, con la presencia de Verónica Heredia (abogada de una menor de edad víctima de una violación grupal) y Vanina Biasi (referente nacional del Plenario de Trabajadoras y diputada electa del Frente de Izquierda – Unidad por la Ciudad de Buenos Aires), busca visibilizar las maniobras del Estado en el mal llamado caso de “la manada”, coronadas el pasado 19 de marzo con una sentencia absolutoria de los acusados. La absolución por “falta de pruebas” de los hijos del poder, dictada por el tribunal compuesto por las juezas Dra. Moreno, Dra. Breckle y Dra. Martini, desnuda un Estado que sostiene la impunidad del poder político y económico, en detrimento de los derechos de las mujeres y diversidades. La defensa de la sobreviviente presentó este 11 de abril la impugnación del fallo frente al Superior Tribunal de Justicia; sin dudas este proceso necesitará de su expresión masiva en las calles para poder torcer el fallo y hacer justicia.

Desde sus inicios, el caso estuvo teñido de maniobras provenientes del propio tribunal que buscaron la impunidad de los acusados, atrasando los tiempos procesales y concediendo que el juicio se realice en total clandestinidad. Asimismo, la abogada de la sobreviviente afirmó recientemente que las juezas responsabilizaron a la víctima y actuaron sustentando “sus votos en testimonios calificados como faltos de verdad y susceptibles de investigación por falso testimonio”. Además, “omitieron deliberadamente emitirse sobre la conducta procesal de uno de los imputados, calificable como mínimo de mala fe”, imputado que “dio información falsa a su perito para que haga una pericia desacreditando a la sobreviviente cuando él hace 2 años ya sabía cómo iban a declarar estos testigos hoy investigados”.

Este caso, mal llamado “la manada” y rebautizado como “hijos del poder”, es un emblema para el movimiento de mujeres de Chubut. Deja en evidencia las redes íntimas que existen entre la clase capitalista, el poder político provincial y el Estado, que pone al servicio de la impunidad el Poder Judicial, como así también las fuerzas represivas, a fin de proteger a los acusados y atacar a las mujeres que se manifiestan. El fallo de absolución es aleccionador; en un país donde sólo el 1% de los casos de abuso sexual llega a juicio, la absolución de un caso tan mediático como este busca desalentar las denuncias y legitimar la impunidad de quienes violentan.

En Chubut las políticas en género y diversidad son papel pintado. No existe asistencia integral en violencias, las mujeres y diversidades sexuales se encuentran frente al vacío mismo al acercarse a los organismos correspondientes para hacer sus denuncias, que muchas veces no son tomadas o que no tienen seguimiento alguno. En lugar de generar centros estatales de atención integral para las situaciones de violencia, el Estado deriva los casos de violencia a los hogares de las Iglesias, fortaleciendo así los lazos con el poder clerical, reaccionario y regimentador del movimiento de mujeres.

La presencia de mujeres dentro de la Justicia, como fue el caso del tribunal que determinó la absolución, no es garantía de que nuestros reclamos sean escuchados. En este escenario, el planteo que levantamos desde el Plenario de Trabajadoras de un Consejo Autónomo de Mujeres que garantice la real defensa de los intereses de las mujeres y diversidades sexuales, cobra total fuerza. Como así también la lucha por la elección popular de jueces, fiscales y funcionarios, con revocabilidad en sus funciones.

Para torcer el fallo aleccionador del Tribunal, es necesario que todo proceso en la justicia sea acompañado por la lucha en las calles. La charla que se realizará el próximo miércoles abordará las tareas del movimiento de mujeres en esta batalla legal y política que busca conquistar la impugnación del fallo y una condena ejemplar que dé cárcel efectiva a los hijos del poder. Basta de impunidad.