Rio Cuarto: justicia por Oriana, víctima de femicidio

El pasado sábado 29 de enero al mediodía ocurrió un brutal femicidio en la ciudad de Río Cuarto. La víctima, Oriana Giannini, tenía 21 años, y estaba llegando a su hogar luego del trabajo cuando fue atacada con un golpe en la cabeza con una pala por su agresor, Nicolás Zabala, de 24 años. El femicida la arrastró hasta el baño para seguir lastimándola en la cara con una llave saca bujías.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Hermanos Velazco 1670, de barrio Trulalá, que se encuentra al sudeste de la ciudad donde los propios vecinos denuncian que es un barrio olvidado por el Estado. Hay testigos que afirmaron que el exnovio es el autor del femicidio.

Oriana fue encontrada por su madre en el baño unos minutos más tarde de que el agresor se retirara del lugar. La víctima presentaba claros signos de violencia y cortes a la altura del cuello, que habrían sido realizados con una pala.

Zabala, que ya fue detenido, no solo intentó violentarla mientras estaban en pareja, sino que un año después de separados seguía amenazándola a través de mensajes. Daniela Rechimon, madre de Oriana, convocó a una marcha reclamando justicia: “por favor, que todo el mundo se haga presente, no nos dejen solas, por favor, de la forma que mató a mi niña, no nos dejen solas”, declaró a LV16, y pidió la “pena máxima” para el femicida.

Daniela contó que su hija “estaba cansada, estaba asustada, no salía si no era conmigo; ella se quedaba en casa cuando volvía de trabajar”.

El Estado es responsable

En lo que va de este incipiente 2022 ya fueron seis las mujeres asesinadas, mientras que en el 2021 Córdoba atravesó 15 femicidios, entre ellas nuestra compañera del Polo Obrero, Emilia Gajes. Esto deja al desnudo el fracaso de las políticas marketineras que lleva adelante la ministra Claudia Martínez, que lejos de atender y dar respuesta a las demandas de las mujeres y diversidades, condena a la precarización extrema a los espacios que deberían responder a esta problemática.

Por eso, a poco más de un mes de otro 8 de marzo, se hace sumamente necesaria la organización y movilización independiente de los gobiernos por parte del movimiento de mujeres, para llevar el reclamo contra los femicidios y la violencia que este régimen de barbarie descarga sobre las mujeres, demostrando su peor cara.

Read more