San Martín: Moreira hace demagogia con las necesidades de las mujeres y personas menstruantes

El municipio de San Martin, gobernado por Fernando Moreira, festeja el recibimiento de 2.000 copas menstruales donadas por la Fundación Banco Provincia, en manos de Juliana Ditullio, al Espacio Mujeres de San Martin. A través de esta iniciativa pretenden fomentar el acceso equitativo a productos de salud menstrual “para achicar las brechas de desigualdad que impactan directamente en la salud y economía personal de las personas menstruantes”.

La publicación fue seguida por una cantidad de comentarios en donde les vecines solicitaban acceder a una copa menstrual, pedido que no fue respondido en forma positiva por el municipio.

La población del distrito supera, según el ultimo censo, los 400.000 habitantes, por tanto 2.000 copas menstruales es una burla para las miles de mujeres y personas menstruantes que no tienen acceso a materiales higiénicos, como por ejemplo, toallitas femeninas descartables.

Hace unas semanas atrás, la directora nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D’ Alessandro en una entrevista por radio, decía que la solución para las mujeres pobres que no pueden comprar toallitas descartables, son las toallitas de tela. Parece, que tanto el gobierno nacional como el municipal, desconoce que, en los barrios y villas, no hay acceso al agua potable, por lo tanto, las toallitas de tela, como las copas menstruales, no son una solución.

Que las mujeres y personas menstruantes no tengamos garantizado el acceso a elementos higiénicos, es responsabilidad de los gobiernos, la falta de recursos “que impactan en la salud y economía personal” es la consecuencia inmediata de la política de ajuste de los gobiernos, que privilegia los pagos de la deuda por sobre las necesidades sociales.

Es por esto que, desde el Plenario de Trabajadoras y el Polo Obrero, nos organizamos para luchar por un Consejo Autónomo de la Mujer y Diversidades, por la Educación Sexual laica y científica, por métodos anticonceptivos y materiales higiénicos, gratuitos y de calidad, que atiendan a las necesidades de cada persona menstruante.