Santa Cruz: el Plenario de Trabajadoras movilizó en toda la provincia por justicia para Liseth Barrera

Este martes 13 se cumplieron dos años de la muerte de la joven Liseth Barrera, en Gobernador Gregores (Santa Cruz), con una bala del arma reglamentaria de su pareja, policía de la provincia. Pese a que este llamó a la ambulancia porque se encontraba en el lugar y que le pertenecía el arma, no fue imputado ni investigado. Es más, bajo el resguardo del comisario del pueblo, quien como primera hipótesis habló de suicidio, fue trasladado a la vecina localidad de Piedra Buena, llevándose consigo el celular de Liseth. Las irregularidades de la causa han servido para establecer un manto de impunidad contra el que la familia de Liseth batalla.

Reclamamos el cambio de carátula donde se investigue el femicidio, para que se establezcan las responsabilidades de la expareja, el policía Nicolas Marques, quitándose la carátula de “muerte”.

El Plenario de Trabajadoras, en su último plenario provincial, resolvió realizar actividades en la mayoría de las localidades de la provincia, donde nos encontramos, y la entrega de un petitorio al Tribunal Superior de Justicia reclamando la reactivación de la causa e investigación. El mismo fue firmado por 26 organizaciones de mujeres, disidencias, gremios estatales y particulares.

Nuestra intervención partió de denunciar las responsabilidades del Estado en el encubrimiento de casos que involucran a la policías, como lo es el de Liseth, pero también el de Rodrigo en Caleta Olivia, o el femicidio de la docente Jessica Minaglia, el 15 de abril del 2020, y el de Elva García, en 2016, entre tantos otros, frente a una institución que tiene cientos de denuncias sobre sus miembros por violencia de género, y que no solo no son apartados ni investigados sino que cuentan con la impunidad de actuar para amedrentar a les denunciantes. Sobre esto no hay pronunciamiento de la Secretaría de Género de la provincia. Ignoran el reclamo de las familias porque de lo contrario deberían exigir, al igual que nosotres, la renuncia del jefe de Seguridad, Lisandro De La Torre, como responsable máximo del amparo y la impunidad.

El Plenario de Trabajadoras seguirá organizándose y reforzando un agrupamiento que defiende la independencia política del gobierno, contra todo intento de subordinar el enorme movimiento de mujeres y disidencias, llamados a renunciar a la lucha por sus derechos, para terminar como tributarias del gobierno del ajuste.