Trabajadoras de casas particulares: ”es muy importante la organización barrial, todas tenemos que salir a luchar y a ganar”

En el día de hoy, comenzó el II Congreso del Plenario de Trabajadoras. A las comisiones hay más de 7.000 inscriptas, y se siguen sumando compañeres de todo el país: una instancia casi de la magnitud de un Encuentro Nacional de Mujeres. El Congreso es precedido por más de 180 asambleas presenciales y virtuales realizadas en todo el país. Cientos de trabajadoras de todo el país están debatiendo, poniendo en común sus condiciones de trabajo y discutiendo un plan de lucha nacional en la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares.

Alejandra de Mar del Plata comenta: «hace varios años trabajo como TCP por el tema de no tener estudios y me daba el horario con el cuidado de los hijos. Con la pandemia al suspenderse los trabajos, y como el nuestro no era esencial, quedé sin trabajar toda la pandemia. Lo mismo me está pasando ahora. Las casas que tenía decidieron que no vaya más, pero cuando la cuarentena se levantó tampoco me volvieron a llamar: 5 años y 3 años en otra, no solamente limpieza sino ayudar a los nenes a estudiar, llevarlos a la escuela, etc. si bien no era bien remunerado mi trabajo tampoco tuvieron empatía al dejarme sin trabajar en una pandemia. Siempre trabajé en negro por el miedo de perder la asignación de mis hijos, las tarjetas alimentarias. Hasta ellos te daban miedo diciendo que si te ponían en blanco ibas a perder cosas».

Josefa de Moreno agrega: «Tenemos que salir a luchar y estar unidas. Yo trabajo en un barrio privado y nos están haciendo ir a trabajar con permisos truchos, es ilegal, nos hacen entrar con otro permiso, a mí mi DNI dice quédate en casa no podría salir y no se a quién recurrir. Hay muchas compañeras en la misma situación, nos exponen y nos obligan a ir a trabajar y no podemos hacer nada».

Patricia de Rosario: «estoy en un merendero del Polo Obrero y muchas trabajadoras de casas particulares fueron despedidas, luego de trabajar 14 horas diarias por 13.000 mensuales de lunes a viernes. Una misera total. Parecen esclavas, porque no pueden reclamar porque las despiden».

María agrega “no todas tenemos aguinaldo ni licencias, si no vamos a trabajar no comemos”

Eudosia de Villa Celina agrega un aspecto muy importante: «Sobre la ley migratoria. La mayoría somos migrantes de muchos países y nos discriminan, más que nada en este rubro. Para la gente que tiene plata, los ministros, diputados, concejales nos hacen a un lado, nos pisotean y eso no debería ocurrir porque nosotras tenemos derechos también. A mí no me pagaban lo que correspondía y yo tenía que aguantar por mis hijos hasta que dije basta y gracias a dios mi marido trabajaba. Quise estudiar para conseguir un mejor trabajo pero no toman en cuenta las especialidades y te explotan igual. Empecé a organizarme para luchar por nuestros derechos, vacaciones, aguinaldo, obra social, es un derecho, muchas somos madres solteras y el gobierno nos hace a un lado. Debemos organizarnos y unirnos para salir y hacernos ver que sí existimos, tenemos hijos, y nos morimos de hambre. Tenemos nuestros derechos acá, pagamos nuestros impuestos, pagamos alquiler, pagamos para poder educar a nuestros hijos, para que puedan tener salud, no nos hagamos pisotear, somos argentinas».

Si se trata de salir a lucha por las condiciones de vida de las trabajadoras, es el gremio de empleadas de casas particulares donde somos el 95% mujeres y las que sufrimos las peores condiciones laborales. Las resoluciones de esta comisión abonarán a profundizar una lucha nacional de las trabajadoras de casas particulares, por aumento salarial de urgencia ya y todas las reivindicaciones. Nota en desarrollo.