Trabajadoras de casas particulares: “la falta de trabajo nos lleva a aceptar que nos paguen $100 la hora”

En el día de hoy, comenzó el II Congreso del Plenario de Trabajadoras. A las comisiones hay más de 7.000 inscriptas, y se siguen sumando compañeres de todo el país: una instancia casi de la magnitud de un Encuentro Nacional de Mujeres. El Congreso es precedido por más de 180 asambleas presenciales y virtuales realizadas en todo el país. Cientos de trabajadoras de todo el país están debatiendo, poniendo en común sus condiciones de trabajo y discutiendo un plan de lucha nacional en la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares.

Norma comenta: «nuestros patrones nos contratan y no nos dan seguridad: la obra social, trabajar en blanco, si nos pasa algo no tenemos a quién recurrir. Conseguimos trabajo, pero la propuesta de ellos es no ponernos en blanco porque si tenés una tarjeta, por ejemplo del salario universal, te la sacan nos dicen».

Cristina de Córdoba agrega: «¡Hay que decir basta! Los sindicatos de turno nos entregan. Hay que frenar esto. No podemos seguir siendo golpeadas. No se aguanta más. Nadie nos escucha. Denuncia la tremenda situación de sector».

«Muchas trabajadoras de casas particulares que estamos en negro vivimos con planes de apenas 10mil pesos y con asistencia alimentaria miserable por parte del Estado» Laura de Mar del Plata, en consonancia con Carmen de Junín, que agrega: «casi todas las trabajadoras particulares de Junín estamos en negro».

Sobre el salario, Virginia expuso: «la falta de trabajo nos empuja a aceptar que nos paguen $100 la hora». Cristina, compañera de Córdoba: » hoy salimos a trabajar y perdemos. Porque la cuarta y quinta categoría nos obligan a ir a trabajar sin nada». Las trabajadoras no tenemos ni IFE ni nada». Desde Salta: “estamos en presencia de un sector por debajo de la canasta de indigencia directamente. Es una situación generalizada.”

Ana de Salta: «Actualmente soy niñera, trabajo 50 horas semanales y cobro 15.000 pesos, estoy a cargo de mis hijos sola»

Si se trata de salir a lucha por las condiciones de vida de las trabajadoras, es el gremio de empleadas de casas particulares donde somos el 95% mujeres y las que sufrimos las peores condiciones laborales.

Las resoluciones de esta comisión abonarán a profundizar una lucha nacional de las trabajadoras de casas particulares, por aumento salarial de urgencia ya y todas las reivindicaciones.

Nota en desarrollo.