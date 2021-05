Trabajadoras precarizadas: «en los comedores no entregan insumos ni alimentos suficientes, para el Estado no somos esenciales»

Ojo Obrero Fotografía

En el día de ayer, de manera virtual, comenzó el II Congreso del Plenario de Trabajadoras con más de 8.500 inscriptas. Arrancó con las comisiones de Educación Sexual Integral y separación de la Iglesia del Estado, y Trabajadoras de Casas Particulares. Hoy se desarrolló la comisión de Trabajo Precario, con una gran cantidad de trabajadoras precarizadas y compañeras que trabajan en comedores populares.

Los comedores populares juegan un papel fundamental, de subsistencia, para millones de personas condenadas a la pobreza y la indigencia, por la política de ajuste del gobierno nacional y el régimen de hambre y miseria del FMI.

Existen en casi todos los barrios pobres del país y son impulsados por el esfuerzo y la dedicación de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, con un limitado reconocimiento del Estado: mal pagos y sin derechos laborales, previsionales, sanitarios y contra riesgos del trabajo.

Norma, trabajadora de un comedor, coloca: «hoy por hoy en nuestro grupo de compañeras lo que más estamos considerando es la vacuna, nos encontramos con mucha gente con respirador y nosotras nos vemos expuesta a esa situación porque no contamos con las herramientas. El tema del dinero: considero que es un trabajo, no lo menosprecio. Siempre trabajé en blanco tuve varios trabajo y viendo y aprendiendo del PDT me doy cuenta de que sufrí mucho maltrato, menosprecio en mi trabajo y nunca me lo reconocieron como trabajadora. Me pongo la camiseta del polo y salgo a pelear con las demás compañeras, hoy me toca de este lado y darle una taza de leche y un plato de comida es esencial en este momento”.

Mirta, delegada del comedor Mariano Ferreyra de Rosario: «Hoy trabajamos en el comedor de forma precaria, nos gustaría que el gobierno y el Estado se ocupe de estas compañeras y de los comedores, nos de las herramientas para atravesar de esta crisis, en el barrio estamos dando de comer a más de 100 familias y queremos ser reconocidas como trabajadoras esenciales. Somos importantes, cada compañera en cada barrio y comedor».

Cintia Frencia, concejala por el FITU en Córdoba: «La precarización laboral también golpea a los trabajadores del estado. Las docentes somos mayoritariamente mujeres y es de las profesiones mas precarizadas, no tenemos vacaciones, derechos laborales ni licencia. El gobierno provincial y el estado municipal son los que mas golpean a este sector».

Yanina agrega: «El gobierno no envía mercadería adecuada. Me quedo pensando en el tema de la violencia de género. Hay muchas mujeres que no se van de su casa porque no tienen un sueldo, el Estado en ese sentido las dejan muy solas, dicen hay que denunciar pero cuando lo hacen tienen que volver a su casa y estar con la persona que la golpea».

Andrea de Villa Soldati: «llevo 10 años trabajando en una cooperativa de limpieza con salarios bajísimos y sin herramientas de trabajo. Con la lucha junto a las compañeras vamos arrancar el pase a planta permanente y el derecho a la obra social y al aguinaldo».

El movimiento de mujeres y la diversidad de género y sexual en la Argentina tienen una enorme potencia para organizar la lucha independiente contra Estado e iglesias, a partir de la deliberación y la elaboración de un programa de lucha que sirva al conjunto de los y las trabajadoras.

¡Sumate al plenario de cierre el sábado 29 a las 15h!

