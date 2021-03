Tras 18 denuncias contra su agresor, una mujer lleva cinco meses presa por defenderse

JOSÉ C. PAZ

Una mujer de 35 años, madre de siete hijos, está presa hace cinco meses acusada de intento de homicidio, luego de defenderse de un ataque de su expareja y con dos hijos en común, al que había denunciado 18 veces por violencia de género. Cintia estuvo detenida hasta hace algunos días en la Comisaría 2da. del Barrio Frino, en la localidad de José C. Paz, y ahora se encuentra alojada en el penal de Magdalena.

Sebastián David Carballo había sido denunciado por Cintia durante años. Incluso ella había conseguido una restricción perimetral, pero los maltratos y abusos continuaban. El agresor violentó la restricción una y otra vez. El día del hecho por el cual Cintia se encuentra presa, en septiembre de 2018, Carballo fue armado con un cuchillo a buscarla e intentó matarla delante de sus hijas. Ella se defendió, el radicó la denuncia y ella es la que se encuentra privada de su libertad: la víctima se convierte en el victimario.

“En muchas oportunidades llame a la policía, cuando los efectivos llegaban y me veían sangrando, pedir ayuda, toda golpeada, me decían que realice la denuncia. Jamás me cuidaron, jamás lo llevaron detenido”, explicó Cintia.

En una reciente entrevista, Anabela, una amiga de Cintia contó que “también le había pegado a una de las nenas y una vez la manoseó”, añadió. Sin embargo, ella nunca pudo ni siquiera radicar esa denuncia por abuso sexual. “Le dijeron que si no había penetración no podían tomarle la denuncia”, sostuvo la joven con indignación.

El caso de Cintia no es aislado. En numerosos casos el Estado es doblemente responsable. Por un lado, es garante de las condiciones que profundizan la violencia hacia las mujeres -en este caso, con 7 hijos- y a la vez le da la espalda a cuando acuden a diversas instituciones estatales en busca de ayuda -ella había realizado 18 denuncias, consiguió una perimetral y el seguía violentando a el y a sus hijas.

Acompañamos el pedido de justicia por Cintia de sus familiares y amigos. reclamamos su libertad y que se garantice su seguridad y la de su familia.

Impulsamos la organización por aumento de presupuesto para asistir a las víctimas de violencia de género, salario mínimo y subsidios por violencia equivalentes a la canasta básica y un plan de viviendas para poder romper el vínculo de dependencia económica y que ninguna mujer tenga que quedarse en la calle.