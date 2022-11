Necochea: grave cierre del área de oncología y persecución política

Ante la grave crisis que atraviesa el sistema de salud pública en el distrito de Necochea, con falta de profesionales médicos en los nosocomios municipales y en los Caps, con falta de insumos, el gobierno del intendente Arturo Rojas (Nueva Necochea, ex JxC) recurre al ataque a los trabajadores que expresen su disconformidad en cualquiera de los reclamos que realicen. Este es el caso de la trabajadora María del Carmen González, enfermera del hospital Irurzun de Quequén, la misma además es paciente oncológica, al enterarse que el área de oncología estaba por cerrarse al público expresó en redes sociales su rechazo y exigió el no cierre. Rápidamente al enterarse de las publicaciones el gobierno la sumarió, metodología que está practicando el intendente para dejar herméticamente oculta la crisis sanitaria y amenazar al resto de los trabajadores a no cuestionar las políticas de ajuste y recortes en salud.

Este hermetismo no pudo concretarse ya que la población se solidarizó con la trabajadora. Se realizó una marcha con el acompañamiento de varios sectores de la población y pacientes oncológicos dejando a la población en permanente estado de alerta para defender el área de oncología y exigir la reparación de la aparatología de esterilización de instrumentos. El hospital Irurzun ha pasado por varios ataques de los gobiernos con la quita de los servicios de maternidad y guardia pediátrica y ha corrido riesgo de cierre, pero la población frenó estos intentos con movilizaciones.

Desde el Partido Obrero denunciamos y repudiamos los ataques a les trabajadores por expresar su opinión contra las políticas de ajuste. Decimos basta de persecución política, económica y laboral a les trabajadores. Llamamos a movilizar en defensa de nuestra salud pública. Nos solidarizamos con la compañera María del Carmen González. Llamamos a la junta de adhesiones pronunciando su solidaridad con la compañera e iniciar campañas por el “No Cierre del área de oncología”.

Basta de ajuste en salud.