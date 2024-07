Neuquén: el significado político de las detenciones y allanamientos

Las detenciones de 10 mujeres luchadoras y los 14 allanamientos a espacios comunitarios y a domicilios particulares representan un salto mayúsculo en la criminalización de la protesta social y una alineación profunda del gobierno de Figueroa con el liberfacho de Milei. Se trata, de una clara expresión de persecución política con el objetivo de quebrar a las organizaciones de lucha, luego de que el gobierno provincial hiciera lobby para la aprobación de la Ley Bases en general, del Rigi en particular y de la firma del Pacto de Mayo.

La denuncia de estos hechos y la derrota de esta persecución es una tarea clave para las y los luchadores. Dicho esto, ¿qué objetivo estratégico busca Figueroa en Neuquén como represente general de la clase capitalista que opera en provincia? Veamos.

En primer término, el gobierno pretende liquidar a las organizaciones piqueteras de Neuquén en el cual actúa un frente muy particular. Ocurre que se asocian con reivindicaciones concretas y con el método de la acción directa, un conjunto de organizaciones que es único en el país. Este frente mantiene una movilización constante hace seis años y con el ascenso de Figueroa al poder, el agrupamiento se reforzó con el ingreso de tres agrupaciones. Al asumir el nuevo gobierno, y frente al primer acampe, el ministro de Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, salió a denunciar a las organizaciones y comenzó allí el camino de la persecución actual. La necesidad de Figueroa de terminar con este frente está ligada a que el mismo no sea un canal de organización frente al cuadro de desocupación y recesión en marcha. A estos fines, el gobierno acaba de nombrar como secretaria de enlace entre el ministerio de trabajo y los sindicatos privados a una ex diputada y miembro de la burocracia de la Uocra, Lorena Barahona. El gobierno se apoya en la dirección de la Uocra como el motor que contenga la lucha contra la desocupación y liquide a las organizaciones.

Por ello, es tarea central de las organizaciones sociales profundizar su trabajo barrial con ollas populares como un aporte a la tarea de derrotar la ofensiva de los gobiernos.

En segundo lugar, los allanamientos y las detenciones pretenden poner en pie la gran estrategia de los gobiernos y la clase capitalista: derrotar a la clase obrera y a su vanguardia de lucha. Es que el gobierno de Figueroa, luego de haber recibido el golpe de la huelga docente conquistando mantener el esquema salarial de IPC de febrero a diciembre, requiere disciplinar al histórico gremio docente, y por esa vía, desarmar el IPC, achatar el básico salarial, destruir el ISSN y las jubilaciones. Para esos fines, comenzó atacando el régimen de licencia e imponer el presentismo con la ley votada hace semanas.

La presente tentativa del gobierno está en marcha y responde a que Figueroa es consciente de que el “verano financiero”, producto del ingreso extraordinario por regalías, es precario en virtud del endeudamiento dolarizado y el golpe en la recaudación como consecuencia de la recesión. En el primer semestre, Figueroa obtuvo más de 671.786 millones de pesos, un 458% nominal más que en igual período del 2023 (Diario Río Negro, 12/07).

Y además, por un tema elemental para los gobiernos capitalistas: un momento circunstancial de bonanza en las finanzas provinciales está ligado a mejorar las condiciones para los negocios capitalistas y de ninguna manera “derramar” en derechos sociales. De hecho, en el marco de un récord de producción de gas y petrolero, el gobierno desmanteló toda la asistencia social profundizando el desguace los dispositivos de los Centros de Fortalecimiento Familiar y otros organismos.

Frente a este panorama, ciertas direcciones sindicales (Aten provincial, Frente Gremial) dirigidas por el peronismo abordan el presente ataque del gobierno como parte de una interna de sectores reaccionarios y “dialoguista” y buscan, con cierta movilización callejera y acciones de lucha, explotar un apoyo del ala “dialoguista”. Vale aclarar que sectores de la dirección del gremio docente son funcionarios del gobierno actual.

Aunque es claro que esta división existe en el variopinto gobierno Figueroa, lo cierto es que la estrategia a general es la que está en marcha. Frente a ello, es importante poner en pie un plan de lucha unificado de todos los sectores. Contra el impuesto al salario, por la defensa de las jubilaciones, contra el presentismo, la respuesta a las organizaciones populares y la derrota de la persecución judicial y política. En ese camino, es absolutamente clave movilizar con todo el próximo lunes en el marco del paro de Aten de 48 horas.

Popularicemos la consigna Figueroa es Milei y desarrollemos un gran frente único de lucha con independencia política de todos los gobiernos. A ese objetivo, de derrotar este plan de guerra, el Partido Obrero convoca a un Plenario de luchadores el próximo sábado 3 de agosto en Neuquén capital.