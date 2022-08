Se conforma la Juventud del Polo Obrero en Berazategui

El sábado 6 de agosto, la juventud de Berazategui se empezó a organizar. Entre charlas y anécdotas propias, empezamos a ver cuáles son las problemáticas de la localidad. Los ejes más importantes que surgieron fueron en torno de la educación, la inseguridad, la falta de viviendas y alimentación.

Un objetivo que quedó planteado es la importancia de organizar a la juventud de Berazategui para las próximas marchas del plan de lucha del movimiento piquetero, sacando actividades, volanteos, asambleas y charlas para seguir sumando más jóvenes sobre la base de construir un movimiento juvenil de lucha que se plante contra el ajuste. También con la intención de llevar decenas de jóvenes al Congreso de la UJS y la JPO, que será una instancia de deliberación política y de organización para poner en pie un nuevo movimiento popular con banderas socialistas.

Grandes desafíos de lucha tenemos por delante y nos preparamos para ellos.

Corresponsal

Testimonios de los estudiantes para maestro mayor de obras

Mi nombre es Franco, egresado maestro mayor de obras (MMO) de EET N° 2 de la localidad de Florencio Varela en 2017, padre de familia como varios de mis compañeros de promoción. Llenos de ilusiones de ser insertados en el mundo laboral (como nos prometieron en las prácticas), una vez recibidos nos encontramos con obstáculos como, por ejemplo, el tiempo que lleva el llegar el título de MMO, conocí casos de seis meses y el mío tardó un año, en ese lapso de tiempo nos entregan un certificado del trámite: ninguna empresa nos contrata debido a que exigen el título original y una vez llegado te piden cuatro años de experiencia como mínimo. Otra de las cosas es la matrícula que debe pagarse a aproximadamente 90 mil pesos al año o 7 mil pesos mensuales para lo que corresponde a Provincia y/o 3 mil pesos mensuales lo que corresponde a la Ciudad de Buenos Aires para poder ejercer esa profesión. Muchos dejaron esa posibilidad de lado, como yo, debido a no tener los recursos para sustentar la matrícula por el hecho de no tener una seguridad laboral. Lamento recordar que de 30 compañeros solamente seis están trabajando.

¿Nadie preguntó qué ocurrió con los 24 compañeros de esa promoción que no trabajamos? 24 Jóvenes tirados al tacho de la miseria. ¿Acaso puede haber un accionar tan cínico e ilusionar a miles de jóvenes estudiantes de toda índole para incentivarlos para que sigan estudiando y al final del túnel mostrarles el fruto de su esfuerzo y sacrificio se basa en esta frase: “si no tenés un conocido, no entrás”?

Otros casos

Mi nombre de Dylan, soy alumno de 6° año de la escuela EEST N° 5. Estos son algunos casos de alumnos no recibidos y recibidos que el Estado hace vista gorda sobre una matrícula que debe ser pagada 90 mil pesos al año cuando están en el derecho de poder tenerla con todo lo estudiado y aprendido, luchando día a día para recibirse y poder trabajar. Una chica con el título de MMO no puede trabajar de lo que estudió en el secundario porque no puede matricularse y trabajar en blanco, entonces trabaja en una confitería en negro, cobra un plan social; 12 de sus compañeros y ninguno pudo tener su matrícula. ¿Cuál es el mensaje para quienes estamos estudiando MMO: que no hay futuro? y debemos hacer otra cosa para poder subsistir en la vida cotidiana. Pero no bajamos los brazos y luchamos por un futuro mejor para los jóvenes.

Franco y Dylan (Varela- Berazategui)

La Matanza: los jubilados y adultos mayores nos organizamos

Con más de 40 compañeros adultos mayores de los trece comedores del Polo Obrero de Villa Celina, La Matanza, llevamos a cabo una charla sobre la situación de la jubilación de los trabajadores. De los presentes, solo dos tenían algún beneficio previsional. Los compañeros relataron las experiencias de toda una vida de trabajo y la imposibilidad de dejar de trabajar a pesar del deterioro físico y la edad avanzada. Señalamos que con un 40% de la población trabajadora en negro, son las empresas las que no realizan los aportes previsionales a la Anses. Los trabajadores “desocupados” han trabajado toda su vida y lo continúan haciendo. Aportan a la Anses cada vez que pagan un servicio o compran un alimento con el 21% de IVA. El gobierno ofrece una moratoria (congelada por el momento), donde el trabajador tiene que pagarse su propia jubilación. El gobierno (este y los anteriores) son los responsables del trabajo en negro, son los responsables de las exenciones de aportes a las empresas y de la reducción de los aportes patronales. Los fondos de la Anses, que debieran estar en manos de los trabajadores activos y jubilados, están en manos de los interventores del Estado que los usan para sus grandes negociados y el pago de la deuda.

¡Vamos a organizarnos y luchar por lo nuestro!

Aumento de emergencia y mínima de 120.000 pesos.

Bolsones alimentarios para todos.

Resolución inmediata de los trámites de jubilación, pensión y Puam.

82% móvil y movilidad automática.

Moratoria universal sin compra de años.

Corresponsal

Gran jornada deportiva y cultural del Polo Obrero de José C. Paz, San Miguel y Malvinas

El pasado lunes 15 nos reunimos compañerxs del Polo Obrero de la región en una gran actividad política y deportiva bajo la consigna “por un nuevo movimiento popular con banderas socialistas”.

La jornada empezó desde temprano en el club La Nueva Estrella prestado por un vecino amigo.

Arrancamos con el torneo de fútbol mixto, mientras los más chiquitos jugaban a la rayuela y dibujaban.

La comida la organizamos entre todos, algunos colaboramos en la parrilla, otros compas cocinaron pizzetas y cosas dulces.

De la jornada participaron los vecinos del barrio Obligado de San Miguel también, quienes están luchando por tierra y vivienda y organizando un merendero. Hasta ahora solo recibieron como respuesta la represión de la policía de San Miguel y Hurlingham.

Para finalizar la jornada, nuestra diputada nacional Romina Del Plá realizó una charla-presentación del libro Una Historia del Movimiento Piquetero. Destacó la importancia de aprender de la historia de este enorme movimiento piquetero que hoy se encuentra en la primera línea de lucha contra el ajuste de los Fernández y Massa al servicio de los planes del FMI.

Fue una hermosa jornada para confraternizar entre compañeros, pasar un lindo día con la familia y formarnos políticamente para las próximas luchas.

José Héctor Hinajosa

Corrientes: con 35 comedores y merenderos organizamos el día de las infancias

El cuerpo de delegados en conjunto votamos que cada merendero y comedor realizarían la fiesta del día del niño. Celebraremos esta fecha con un total de 1.500 niños, que recibieron y van a recibir su fiesta.

El gobierno provincial del radical Valdez no entregó un solo juguete para los hijxs de los desocupadxs; no está en sus prioridades atender integralmente los comedores populares independientes.

Nos propusimos hacer diferentes actividades para la compra de golosinas, también realizamos notas pidiendo colaboración a los diferentes negocios, supermercados tiendas, panaderías, las diferentes radios y vecinos en general. Gracias a la ayuda de todos pudimos dar inicio a dicha fiesta en algunos de los merenderos, en la que se les sirvió chocolate, facturas, pan, leche, bolsitas individuales con golosinas, también se realizaron sorteos de los juguetes que pudimos conseguir, lamentablemente al ser muchos niños y pocos juguetes se tomó la decisión de repartir numeritos y en el transcurso de la fiesta hacer un sorteo para que algunos niños puedan ganarse un juguete.

Algunos merenderos y comedores decidieron realizar la fiesta a fin de mes para poder juntar más cosas ya que son muchos niñxs, delegados/as de las distintas asambleas reunieron fondos propios para comprar juguetes.

A pulmón, como podemos, así como nos organizamos para luchar contra el hambre y el ajuste, apelamos a los mismos métodos colectivos para que nuestros niños tengan una alegría en su día.

María del Carmen (Mesa provincial del Polo Corrientes)