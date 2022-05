Organicemos un centro de estudiantes en el terciario de enfermería Cecilia Grierson

El instituto de enfermería Cecilia Grierson cuenta con dos sedes, una ubicada en Villa Lugano y otra en Parque Centenario, en el barrio de Caballito. Es un terciario que cuenta con gran cantidad de estudiantes que son de las villas y barrios más pobres de la capital federal, que hacen un enorme esfuerzo para poder formarse y obtener un título profesional.

El ajuste en la educación y en salud que vienen llevando adelante los gobiernos, con el fin de reducir el gasto estatal para el pago de la deuda, choca directo con los reclamos que venimos levantando como la lucha en defensa de nuestra educación, por la ampliación de la asistencia educativa en materia de becas, conectividad y mejoras edilicias.

A esto se le suman los reclamos particulares del terciario. Estamos impulsando una campaña por un comedor estudiantil que entregue viandas, ya que muchos de los pibes no cuentan con los recursos necesarios para pagar un almuerzo diario. Estamos luchando por la ampliación de la entrega de las mochilas con los instrumentos para las prácticas: entregan solo diez mochilas al año en forma de sorteo y el o la que no lo consigue debe hacer un gasto muy importante para poder contar con todos los materiales (ambo, tensiómetro, estetoscopio, etc) y muchos no llegan. También planteamos el ingreso irrestricto a la carrera para todes les que se anotan a cursar, aumentando los espacios y garantizando un nuevo edificio.

Por último, pero no menos importante, apoyamos fuertemente el reclamo para que enfermería sea reconocida dentro de la carrera profesional de salud en la Ciudad de Buenos Aires; una pelea que tenemos que dar de la mano de los enfermeros de todos los hospitales organizados y en las calles.

La Juventud del Polo Obrero y la UJS se lanzan a un camino de lucha e intervención para desarrollar dentro del movimiento estudiantil y de enfermería. Es un gran desafío, que daremos junto con los compañeros del Polo Obrero que se organizan contra el hambre y ajuste en los comedores. Vamos por la conformación de una agrupación independiente del gobierno y las autoridades para luchar por el derecho a estudiar.