Hasta la victoria siempre José

Esta semana nos enteramos de una triste noticia, entre el tendal de malas noticias que deja la pandemia. Falleció José Firpo. José era un compañero apreciado en la zona sur de CABA, en su juventud había militado muchos años en el morenismo, fue gráfico y su vínculo con el Partido Obrero empezó después del Argentinazo y a raíz de la actividad de la Naranja Gráfica, tenía un vínculo con nuestro compañero “Barba”.

Después del asesinato de Mariano Ferreyra nos cruzamos en una actividad en Pompeya y comenzó una militancia durante algunos años. De ahí en más nos cruzamos en movilizaciones, pero sobre todo donde había una lucha, una toma de fábrica, José estaba ahí, como en AGR o en Guernica. Un militante de la clase obrera, al volver de un encuentro sindical al que había ido tapado me dice: “Nico, no lo puedo creer, los peronistas no están bien, pusieron la marcha peronistas recontentos, pero de los pibes no la cantaba nadie”. Su preocupación estaba concentrada en separar a la clase obrera del nacionalismo burgués.

Amante del Che Guevara, socialista, quemero hasta la médula, enamorado de su hija y de su nieto nos deja un laburante, un socialista, un compañero que dejó su marca en el Partido Obrero y en quienes compartimos una amistad con él. Vaya un abrazo grande para Male su hija, su nieto y todos sus seres queridos. Hasta la vitoria siempre José.