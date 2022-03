José C. Paz: reforzamos la intervención por una gran columna independiente el 24 de Marzo

Imagen: Corresponsal.

Decenas de delegados del Polo Obrero de José C. Paz, Malvinas Argentinas, junto a jóvenes, docentes y trabajadores de la zona participaron de una importante charla debate. A la luz del informe político de compañero Néstor Pitrola, junto a los aportes y preguntas de las compañeras, clarificaron aún más el escenario político de profundo ataque a las masas como contrapartida de pacto del gobierno con el FMI.

Néstor se refirió sobre el vacío del discurso presidencial el cual solo buscó disimular que lo que está en marcha es un plan de guerra contra el salario. Y agregó que el llamado del martes próximo a una mesa “social” entre empresarios y la burocracia sindical solo tiene por función garantizar el ajuste contra los salarios y las jubilaciones.

Lo que hay que hacer en primer lugar es llevar los salarios y jubilaciones al costo de la canasta familiar y disponer un mecanismo de actualización por inflación, el reclamo que del movimiento que pusimos en la calle el 15 y 16 de marzo. En segundo lugar, disponer el control soberano del comercio exterior y de los puertos, hoy privatizados, pero eso solo puede ser parte de un programa integral de salida desde el campo de los trabajadores.

En nuestro distrito tenemos el enorme desafío de redoblar la lucha frente al impacto que sufrimos como consecuencia de la carestía que impone el acuerdo con el FMI. La lucha popular contra el gobierno de Ishii, quien en apoya abiertamente el pacto de hambre del Alberto y el Fondo, es la pelea de los barrios enteros que no están urbanizados.

En José C. Paz faltan los asfaltos, el agua potable, las viviendas, la salud provincial y municipal están vaciadas, las mujeres que sufren violencia no tienen ninguna asistencia, los jóvenes no tienen ninguna perspectiva de conseguir trabajo estable.

Desde el Partido Obrero y el Polo Obrero estamos a disposición de organizarnos por todas las reivindicaciones, y ponemos nuestra bancada del Concejo Deliberante para la lucha popular contra las consecuencias del pacto con el Fondo.

La charla reforzó políticamente el plan de intervención y lucha que venimos llevando en nuestra región. Para finalizar votamos una fuerte campaña de agitación en los lugares de trabajo y estudio por una gran columna el próximo 24 de Marzo, junto a la columna del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, porque tenemos 30 mil razones para seguir luchando contra el FMI.