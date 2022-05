Plan de lucha de la docencia universitaria

El Plenario de secretarías generales de la Conadu Histórica (docentes universitarios), realizado el pasado martes 17 frente al Ministerio de Educación de la Nación, votó la continuidad del plan de lucha con un paro de 48 horas el 23 y 26 de mayo.

La posición de la Agrupación Naranja y de la Multicolor fue la de dar continuidad al plan de lucha –con 48 horas de huelga- pero parando el martes 24, día que se reunirá la Mesa de Negociación Salarial. Incluso la CTA Autónoma, central a la pertenece la Conadu Histórica, tiene previsto para ese día una jornada nacional con paros y movilizaciones (sic).

Luego del exitoso paro del 13 de mayo (con niveles de adhesión superiores al 70% en universidades y entre 80-90 en los colegios), no parar el martes 24 es una ofrenda al gobierno nacional que no dio ninguna respuesta concreta al reclamo salarial, cuando el desfasaje se ubica en el 28,41%. No obstante, con estas críticas desde la Naranja convocamos a toda la docencia universitaria y preuniversitaria al paro nacional.

Basta de maniobras y dilaciones por parte del gobierno. Vamos con el siguiente programa: ningún docente bajo la línea de la pobreza; un salario básico para el ayudante de primera con dedicación semiexclusiva superior a los $96.000 (por encima de la línea de pobreza); restitución inmediata del desfasaje salarial, de más del 28% entre 2015 y 2022, con cláusula gatillo para no seguir perdiendo frente a la inflación; devolución inmediata y retroactiva a abril del plus por conectividad; aumento del presupuesto para universidad, ciencia y tecnología; abajo al pacto del gobierno con el FMI.

Convocamos a los 190.000 docentes universitarios a sumarse a la medida de fuerza, pertenezcan o no a la Conadu Histórica, como lo están debatiendo en Rosario y Córdoba ante las dilaciones del gobierno y la entrega de las burocracias sindicales de Conadu, Ctera, Fagdut, Uda y Fedun. Con el método de la asamblea, el paro y un congreso de delegados/as en lucha podemos recuperar nuestro salario y hacer aplicar el convenio colectivo.