Plenario de delegadxs nacionales de ATE en Córdoba deja al descubierto la crisis del Estado

El jueves 23 de junio se realizó en Córdoba un nuevo plenario de delegadxs nacionales de ATE, donde participaron unas 30 delegadas y delegados de distintos sectores, como Agricultura Familiar, Pami, Conae, Ministerio de Desarrollo Social, Anac, Iosfa, Ministerio de Trabajo, civiles de las FF.AA, docentes de IUA y trabajadores de la UNC, entre otros.

En las diferentes intervenciones que se sucedieron salió a luz la terrible crisis en la que se encuentra el Estado nacional. Compañeros de Agricultura Familiar mencionaron que no tienen internet, no disponen de vehículos necesarios para desarrollar su trabajo, faltan oficinas o se encuentran en mal estado y que deben poner su propia impresora, PC o internet para trabajar. Otras compañeras delegadas del Ministerio de Desarrollo Social aducen que no están trabajando presencial por no tener lugar físico, ni oficinas adecuadas; no hay computadoras, ni internet. El delegado del Ministerio de Trabajo dice que no tienen insumos, encima les robaron dos veces desde la pandemia, dejándolos sin lo poco que tenían. El delegado de la Anac dice que en Fadea (Fábrica Militar de Aviones) no invirtió nada durante los dos años de pandemia, que se implementó en varios lugares el sistema informático GDE pero no se disponen de PC´s acordes para poder utilizarlo.

Caso aparte pero que también da cuenta de la crítica situación en la que se encuentran los trabajadores del Estado nacional es el tema de los contratados, ya que en los dos años que lleva este gobierno no se ha pasado a planta prácticamente a ningún contratado (pese a la promesa firmada del gobierno de pasar a planta a 30.000 contratados). Algunos casos más críticos son los despedidos por la privatización de controladores aéreos en aeropuertos (de cuatro despedidos solo se reincorporó a uno), de agricultura familiar o de Fadea (con el anterior presidente Mauricio Macri y también con el actual Alberto Fernández), etc.

Por último, y sobre la cuestión salarial donde el atraso y la pérdida es más que significativo para todos los sectores, compañeras docentes de la IUA denunciaron que no cobran desde hace meses (algunas desde septiembre); un compañero del Pami pide urgente cláusula gatillo y que se actualicen mensualmente los sueldos para que la inflación no se siga comiendo los salarios, además de denunciar que no se están cubriendo las bajas de personal. Otro delegado de Conae denuncia la grave situación de cómo se está yendo todo el personal más especializado o capacitado por los paupérrimos salarios y comenta de acciones que se vienen desarrollando en ese sector como asambleas y retención de tareas.

Finalmente, el compañero delegado de la UNC y miembro de la Naranja Estatales planteó que los salarios de la universidad no escapan a esta realidad y que al igual que en los demás sectores arrancan en los 50 mil o 60 mil pesos, quedando por la mitad del ingreso de pobreza que calcula el propio Indec. A su vez, también denunció el vaciamiento de áreas y sectores enteros de la UNC y la renuncia del personal más capacitado o especializado. Por otro lado, planteó la importancia de darle continuidad a la jornada del 16 pasado que convocó a casi 40.000 personas y donde articularon movimientos sociales, la Unidad Piquetera, ATE, CTA-A y movimientos ambientales, en un plan de lucha que partió con un paro provincial, en la perspectiva de un paro nacional y plan de lucha que unifique los diferentes reclamos.

Una nueva oleada de luchas obreras como las de municipales, Luz y Fuerza, Sutna, la Unidad Piquetera, etc., colocan a los trabajadores en el centro de la escena y abren una nueva etapa en los movimientos de lucha, lo que hace más importante este planteo.

Es necesario avanzar en la construcción de un plenario de trabajadores ocupados y desocupados que organice el plan de lucha. Vamos por asambleas en los lugares de trabajo donde se debata este planteo y un programa para intervenir en la etapa. Esta perspectiva es la que colocaremos a debate en las próximas elecciones de CTA-A desde la agrupación Naranja y la lista Multicolor.