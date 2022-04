1° de Mayo en Santa Fe: por un debate honesto en el Frente de Izquierda Unidad

Foto de archivo

Lxs compañerxs del PTS, el MST e IS de Santa Fe sacaron un llamativo comunicado “unitario” planteándole al Partido Obrero realizar un acto común el próximo 1° de Mayo, Día internacional de lxs Trabajadores, para lo cual nos convocan a “reflexionar” sobre una supuesta actitud “hegemonista” y “ultimatista” “inadmisibles” que lo estaría bloqueando. En primer lugar, queremos señalar nuestra sorpresa sobre este acuerdo al interior del FIT-U, del que nos enteramos mediante los periódicos de esas corrientes y no en las reuniones de mesa para organizar el acto.

En el escueto texto que firman lxs compañerxs, se plantea la situación de crisis social que atraviesa la Argentina, la crisis de gobierno que resulta de su fracaso para superar esa crisis –capitalista, agregamos nosotrxs- y la importancia que se deriva por lo tanto de que las fuerzas del Frente de Izquierda levanten una “tribuna común” el 1°. El texto refiere a la guerra con Ucrania sin ir más allá, lo que es natural dado las posiciones divergentes hasta el extremo que existen al interior del FIT-U sobre este tema y que serán materia de polémica el propio 1°.

Allí donde el comunicado debería empezar a desarrollar el debate que existió en las reuniones de la mesa del FIT-U de Santa Fe y que derivó en el actual impasse de la organización del acto, el texto se interrumpe sin justificar cuáles serían las posiciones “hegemonistas y ultimatistas inadmisibles” que nos achacan. Para intentar tapar este brutal buraco político, el MST decide mentir en su periódico, diciendo que el PO se retiró de la mesa política y coartó el debate, un hecho falso de toda falsedad desde el momento que el partido que decidió concluir con las negociaciones fue otro, tal como lo saben lxs compañerxs que participaron de las reuniones.

Pero vamos al nudo de la cuestión. Como sucede en todo el país, el acto del FIT-U del 1° apunta a levantar una tribuna de quienes nos reclamamos parte de la corriente histórica del socialismo revolucionario, dándole un lugar especial a la vanguardia obrera y popular que viene enfrentando los ataques a las condiciones de vida de las masas que se deriva del pacto con el FMI que cerró todo el régimen político que gobierna el país. Es por esto, que la lucha del movimiento piquetero tendrá un espacio destacado en Plaza de Mayo, así como en todas las actividades que se desarrollen en todo el país, como vanguardia indiscutida de la clase obrera del momento. Es este el punto de divergencia político que el comunicado del PTS, el MST e IS en Santa Fe busca ocultar, porque de lo contrario saldría a la luz la posición sectaria y en el fondo hostil a lxs piqueterxs que tiene en común el bloque “antihegemonista”.

Como cualquiera pudo constatar en los últimos años en Rosario, el desarrollo del Polo Obrero es la gran novedad en la izquierda en Santa Fe; algo que para lxs compañerxs deriva en una pretensión hegemonista de nuestra parte. Esto no se constató en las movilizaciones que hicimos contra el pacto con el FMI, tampoco el 24 de marzo, ni en ninguna actividad de frente único que involucró a otras corrientes del campo de la izquierda, cuando los documentos fueron leídos de conjunto por todas las organizaciones de manera pareja, sin que importara que algunos movilizáramos 3 mil, otros 200, otros 80 y otros 10 (literalmente hablando).

Hay que destacar que este crecimiento introdujo un cambio de fondo en la izquierda en la provincia. Porque el peso del PO estuvo siempre al servicio de desarrollar un polo político de independencia de clase, batallando sí por delimitar campos con el centroizquierda y el nacionalismo burgués donde pretendían abrevar el resto de los partidos del FIT-U atendiendo a una supuesta “tradición” de Rosario. Ha sido el desarrollo del Polo Obrero el que creó las condiciones de posibilidad para que el FIT-U proyecte su programa como fuerza política independiente del centroizquierda en Rosario y Santa Fe, reagrupando en torno a sí una posición de independencia de clase, en oposición al predominio de los grupos centristas y conciliadores que a partir del armado de “multisectoriales” diluyen a la izquierda, abonando al frente popular sui generis que existe en nuestra región y que tan caro le ha costado a la izquierda clasista en materia de desarrollo político, tal vez de los más marginales del país.

Esta novedad política que introduce el Polo Obrero, liderando el movimiento piquetero independiente, nos permitió realizar por primera vez en diez años un acto realmente independiente el 24 de marzo, con una movilización diferenciada del arco oficialista, algo que golpeó al peronismo que nos criticó públicamente por “romper con la unidad única lograda en Rosario”. Se abrió así la posibilidad de construir un nuevo movimiento popular con banderas socialistas, a condición de que el FIT-U abrace este movimiento y no se condene a ser un mero frente electoral para superar las Paso.

Para deformar ese balance, tanto el PTS como IS argumentan que el Polo Obrero “se moviliza por planes”, algo que repiten en las reuniones en boca de sus referentes para luego retractarse, matizar con eufemismos o disfrazar en sus intervenciones públicas. Esta deslegitimación de la movilización de las masas más empobrecidas de Rosario, que se organizan en base a un enorme sacrificio en una ciudad arrasada y han desequilibrado la paz social de Santa Fe, es presentada como un “antihegemonismo” que paradójicamente busca ocultar el desarrollo real de cada organización y su penetración en la vida social.

Por su naturaleza política, la organización del acto del 1° de Mayo convocado por el FIT-U se realiza en base a criterios que expresan una jerarquía ligada al peso político de cada partido dentro del frente. Esto es así en todo el país. Para el Partido Obrero esa evaluación parte de contemplar el desarrollo de cada fuerza en el conjunto de la lucha de clases, intervienen allí cómo talla el esfuerzo organizativo de cada corriente en referencia a las acciones de lucha directa contra los capitalistas y el Estado, las representaciones conquistadas dentro del movimiento obrero, la influencia dentro de las luchas populares y también el ascendente electoral, considerando la votación ganada por cada partido y sus referentes. Estos criterios integrales ordenan en cada lugar del país quién abre y quién cierra el acto, aspectos que organizan la jornada y que no por ser de orden protocolar son menos importantes.

Atendiendo a estos criterios, desde el PO de Santa Fe planteamos que cada corriente del FIT-U tenga un orador el día domingo 1° de Mayo en Rosario, que exista un saludo especial de la Unidad Piquetera y que el orden de los oradores se corresponda con el grado de movilización en calidad de cada partido. Por este motivo, planteamos que el acto debe ser cerrado por nuestra organización. El PTS rechazó que cierre el PO, porque eso establecería una prelación de orden electoral hacia las elecciones del año próximo, algo que de nuestra parte aclaramos no sería tomado como antecedente de ningún tipo en esa reunión y nuevamente refrendamos en estas líneas.

Vale marcar que lxs compañerxs parten de que su corriente no tiene una supremacía electoral, que es el motivo que fundamenta que en otros lugares cierre el acto el PTS. Por lo tanto, reconocen que no tienen ningún argumento real –descontado el de la movilización- para reclamar cerrar el acto en Rosario. Es llamativo que se oculte este tema en el comunicado “unitario”, porque la arbitrariedad no procede de nuestras filas sino por el contrario del bloque “antihegemonista” que no tiene de dónde agarrarse para justificar su rechazo a que cierre el Partido Obrero el acto y por eso propone como método ¡un sorteo! Es decir, ordenar el Frente de Izquierda-Unidad al azar. Si rechazan que cierre el PO como antecedente electoral y proponen tirar una moneda al viento como alternativa, nos preguntamos: ¿este será el método que propondrá el PTS para organizar las listas electorales?, ¿lo apoyará su bloque? Entendemos que no, y por lo tanto reclamamos que en nombre de la más mínima igualdad de criterios nuestra propuesta no sea tomada tampoco como antecedente electoral.

El acto, en tanto ceremonia de lucha, debe expresar la realidad de la lucha de clases y no los intereses particulares de cada organización. En definitiva, es lo que nos distingue como comunistas. Pero la propuesta de lxs compañerxs no solo no es socialista ya ni siquiera es racional, porque llama a taparse los ojos para favorecer al PTS. Lxs compañerxs de Izquierda Socialista manifestaron tener dificultades para movilizar el domingo y que de haber un acto participarían con una delegación, incluso ya lanzaron una charla “en apoyo a la resistencia heroica del pueblo de Ucrania”, dando a entender que no apuestan a un masivo 1° de Mayo y que se bajan del sorteo. El MST, por su parte, planteó que “por tradición” le correspondería cerrar al PTS, sin darle ningún contenido a este aspecto, considerando que se refieren a las elecciones y que en este punto venimos de no pasar las Paso en el municipio de Rosario con la principal candidatura de ese partido.

En definitiva, no queda más que concluir que en torno al rechazo de reconocer el aporte del PO a la vida política del FIT-U en Santa Fe existe por un lado una especulación electoral de orden nacional y, por el otro, una reacción contra nuestra orientación de delimitar campos con el centroizquierda, algo que en el caso del MST se acentúa, considerando que aún no hicieron un balance de la ruptura con Del Frade, el PCR y el Frente Social y Popular, que integraron antes de pasarse al FIT-U, para ir de cabeza a una interna contra sus partidos fundadores.

Llamamos a lxs compañerxs a revisar su posición, construir un acto unitario en base a los mismos criterios que sus partidos defienden en el resto del país y levantar una gran tribuna obrera y socialista en Rosario y en la ciudad de Santa Fe el próximo 1° de Mayo.