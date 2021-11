72.365 pesos, es lo que necesitó una familia para no ser pobre en octubre

El Indec publicó este jueves su informe sobre la variación mensual de la canasta básica alimentaria, considerada como la línea que demarca los ingresos de indigencia, y de la canasta básica total, que fija la línea de pobreza. Según su estimación una familia tipo de cuatro integrantes necesitó 30.925 pesos para alimentarse, y 72.365 para no ser pobre. Millones de jubilados no completan la primera, mientras que millones de asalariados no superan la segunda.

La canasta alimentaria subió así un 3% de septiembre a octubre, acumulando un alza interanual del 49,5%, mientras que el incremento mensual de la canasta total fue de 2,6% y suma 45% en los últimos doce meses. Una muestra más de lo inconducente del simulacro de congelamiento de precios.

De esta manera, la jubilación mínima que cobrarán casi cinco millones de adultos mayores a partir de diciembre y hasta febrero, de 29.062 pesos, ya está por debajo de la línea de indigencia de octubre. Por otra parte, ocho de cada diez salarios, según otro relevamiento del Indec, se ubica por debajo de la canasta de pobreza.

Estamos ante un régimen de empobrecimiento de la enorme mayoría de la clase obrera del país, fruto de una política de ajuste para pagar la deuda y del saqueo que perpetran los capitalistas criollos y foráneos. La lucha por un aumento de emergencia para los jubilados, un seguro para los desocupados y contra los techos paritarios del gobierno y las patronales tendrá más vigencia que nunca en la etapa que se viene, signada por el «relanzamiento»… de la hoja de ruta para pactar con el FMI.

