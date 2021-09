“¿A quién llamas comunista?”: Tatiana Fernández Martí destacada por la revista norteamericana Ozy

“Cuando la bandera de la hoz y el martillo rojos fue arrancada de las murallas del Kremlin por última vez hace 30 años, se escribieron cientos de obituarios para el socialismo. Tres décadas después, está claro que esas profecías no podían estar más equivocadas”. De esta manera comienza el artículo publicado en el portal estadounidense Ozy que relata el resurgir de las ideas socialistas y en particular de los “nuevos iconos” de la izquierda donde enmarcan a nuestra compañera Tatiana Fernández Martí o “Tati”, como le decimos sus compañeres.

La campaña que desarrolla el Frente de izquierda, y que tiene a Tati como una de sus protagonistas, es observada y discutida por el conjunto de la izquierda. Por ello nos parece importante esclarecer los debates.

¿De qué hablamos cuando hablamos de izquierda?

El artículo de Charu Kasturi y Liam Jamieson comienza haciendo un recuento bibliográfico de estos “nuevos referentes” de la izquierda en el mundo. Sin embargo, es interesante como dentro de una categoría muy amplia entran trayectorias muy distintas. Tati, destacan en el portal, que es sin dudas la más joven de estos nuevos referentes, surge de lucha educativa en nuestro país por condiciones dignas de cursada.

No es así el caso del resto donde podemos encontrar a sindicalistas ligados al Partido Demócrata de Joe Biden, legisladores de Podemos (España) e incluso al propio presidente de Costa Rica cuyo partido está ligado al PT brasileño. Se trata de partidos del régimen político e incluso el Partido Demócrata es la expresión directa del imperialismo más allá de que sectores como el DSA de Bernie Sanders quieran embellecerlo.

La trayectoria política del Frente de Izquierda se destaca, justamente, por defender una perspectiva de independencia política, contrapuesta a las experiencias de colaboración de clases que se reivindican junto a nuestra compañera.

Crisis y rebeliones

En este nuevo escenario, plantean en el portal, surgen nuevas expresiones de lucha. El aumento en la sindicalización en EE.UU. (como la pelea de los trabajadores de Amazon) o la lucha de los trabajadores chinos bajo banderas socialistas contra el ajuste de la burocracia del PCCh son algunos ejemplos que destacan. “La mayor amenaza del Partido Comunista Chino no es Estados Unidos, sino la propia clase trabajadora del país” afirman, no podríamos estar más de acuerdo.

Agregamos las enormes rebeliones que sacuden desde hace años América Latina y el mundo (EE.UU., Perú, Guatemala, Paraguay, Chile, Colombia, etc.). Justamente por estas razones no es lo mismo si hablamos de una “izquierda” ligada al régimen que una que la combate. Esta “nueva izquierda” representada por el “socialismo del siglo XXI” o los partidos progresistas europeos (como Podemos) no son más que un reciclado de la vieja izquierda estalinista y reformista del siglo pasado que se han disfrazado para seguir siendo, y profundizando, la pata izquierda del régimen capitalista.

Por una verdadera salida anticapitalista y socialista

Las nuevas tecnologías, destaca el artículo, juegan un papel central porque a los problemas del siglo XXI requieren problemas del siglo XXI. Las redes sociales se han transformado en una herramienta fundamental para organizar a la juventud y los trabajadores pero incluso podemos ir más lejos: “otras aplicaciones como Frank y WorkIt son plataformas para que los empleados se comuniquen de forma segura y discutan iniciativas para obtener mejores condiciones laborales y salariales”, se destaca en la nota.

El resurgir de las ideas socialistas que plantea el portal no se da sobre la nada. El retroceso de las condiciones materiales de la clase trabajadora en todo el mundo (reformas laborales y jubilatorias, precarización laboral, tercerización, etc.) choca con los miles de jóvenes y trabajadores que no quieren rifar su futuro. Las distintas expresiones de la izquierda ligada al régimen intervienen en todas estas protestas y rebeliones, no para impulsar al fondo estas luchas, sino para canalizarlas por la vía institucional.

El destaque del Frente de Izquierda es justamente levantar la perspectiva opuesta: la lucha por el socialismo y el gobierno de los trabajadores frente a la crisis capitalista.

Fuente: https://www.ozy.com/need-to-know/who-are-you-calling-a-communist/440055/

