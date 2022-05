Acto por el 1°de Mayo en Mendoza: “Hay que construir un nuevo movimiento popular”

Corresponsal

Este sábado se realizó un gran acto por el 1° de Mayo, Día Internacional del Trabajador, en la explanada de la Casa de Gobierno en Mendoza, convocado por el Frente de Izquierda Unidad, con la participaron de los compañeros de la Unidad Piquetera.

Participaron obreros y obreras vitivinícolas, de la alimentación, de la salud y la educación. Se destacaron la presencia de las trabajadoras de casas particulares, de la construcción y rurales. También integrantes de las asambleas por el agua, el activismo ambiental y la Asamblea por el Agua Pura de las Heras.

Unos 5.500 compañeros le dieron forma a una vibrante jornada; es de destacar la columna de la unidad piquetera con la Corriente Darío Santillán, FOL, MAR, 17 de Noviembre que aportaron una importante delegación de más de medio millar de compañeros. La movilización del Partido Obrero y Polo Obrero redondeo casi los 5 mil compañeros. Los compañeros del PTS y el MST también estuvieron presentes para darle forma a una gran jornada unitaria.

Abrió el acto la compañera Raquel Blas, que destacó los enormes esfuerzos que viene haciendo la clase obrera contra las direcciones burocráticas, que sostienen una tregua al gobierno para que pase el ajuste y el acuerdo con el FMI. También llamó a que estos esfuerzos no se queden en los reclamos, sino que tenemos que discutir la necesidad de luchar por un gobierno de los trabajadores. El compañero Videla del PTS reivindicó la memoria de los caídos en el mendozazo y desarrolló un recorrido por diversos hechos históricos relevantes de la clase obrera. Nicolás Fernández del MST desarroll´´o puntillosamente diferentes expresiones de lucha en defensa del medioambiente y remarcó la tenacidad del FIT-U en estas luchas.

En el medio del acto subieron los dirigentes de la unidad piquetera. Los compañeros de la Coordinadora por el Cambio Social (FOL+Santillan) leyeron un documento que critica duramente la política de acuerdo con el FMI por parte del gobierno nacional y llamaron a dejar de lado la fragmentación y marchar a una acción unitaria. Luego “Chiquito”, el dirigente del FOL, revindicó la acción del movimiento piquetero y volvió a destacar la necesidad de la unidad. Finalizó reivindicando a las compañeras que sostenían comedores populares y murieron durante la pandemia.

Luego Martín Rodríguez, del Polo oObrero y recientemente imputado decía “en nuestra provincia el gobernador Rodolfo Suárez tiene más de 400 mil personas por debajo de la línea de pobreza, esto es algo que nosotros no vamos a permitir y no permitimos. Por eso siempre en unidad hemos salido a combatir esta situación y con un acampe histórico que le dio una cachetada al gobierno nacional y provincial, no pueden hacer más la vista gorda, tuvieron que aceptar que hay pobres, desocupados y trabajadores que tienen un salario y no les alcanza para comer”. También anunció la amenaza de despido contra él por parte de la intendencia de Guaymallén, donde es trabajador municipal.

En la ronda de cierres políticos del acto la compañera Marcia Marianetti destacó la importancia de la acción unitaria del FIT-U y llamó a hacerlo grande. El exsenador Lautaro Giménez del PTS comenzó su intervención destacando distintas luchas y compañeros ahí presentes.

El dirigente del Partido Obrero y del Frente de Izquierda Víctor da Vila llamó “a que los esfuerzos de los trabajadores ocupados y desocupados, y los movimientos en lucha, a darle una salida propia a la crisis en curso”… “El FIT está llamado a jugar un rol de características históricas: es necesario desarrollar un nuevo movimiento popular, bajo las banderas de la clase obrera y el socialismo. Un nuevo movimiento que reorganice la bases economía, positivas y sociales de nuestro país para satisfacer las necesidades populares. Es decir que luche por un gobierno obrero”.

Un gran acto que deja planteado los desafíos del FIT-U y sobre todo las potencialidades.