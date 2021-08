Alberto Fernández en Quilmes: con la patronal precarizadora y el ajuste en salud

Este 10 de agosto el presidente Alberto Fernández, con un desmedido operativo policial, estuvo en el barrio La Paz de Solano (Quilmes) para anunciar obras a nivel nacional, en este caso, inaugurando dos kilómetros de cemento de una nueva avenida, en un barrio del Conurbano tan postergado como tantos otros miles.

La noticia para destacar fue que aterrizó con su helicóptero profesional dentro del predio del frigorífico El Penta, donde hace casi un año atrás su dueño Ricardo Bruzzese, empresario ligado al Kirchnerismo, realizó un lock out patronal, dejando en la calle a 200 trabajadores que reclamaban el respeto a sus derechos laborales. En ese entonces, el gobierno respondió con una feroz represión. Durante meses una patota armada permaneció dentro de las instalaciones, todo esto no podía suceder sin la complicidad de Berni y la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza quien se hacía la distraída. Los trabajadores relataban a los medios de comunicación la decepción de haber votado al Frente de Todos, dado que no resolvieron su conflicto y encima los reprimieron.

En su momento, los trabajadores realizaron diversas medidas de lucha al municipio, corte del Puente Pueyrredón, movilización a la Quinta de Olivos y relataban cómo debían realizar tareas en pésimas condiciones laborales, entre otras cosas, sin resultados concretos. El Ministerio de Trabajo tanto de Nación, como de la provincia, no movió un pelo frente a semejante cantidad de denuncias.

Como si nada hubiera sucedido el frigorífico volvió a reabrir con 80 despidos y en las mismas condiciones anteriores. En estos momentos el frigorífico La Huella, en Varela, del mismo dueño se encuentra en conflicto con bloqueos en sus portones.

El Hospital de Quilmes es otro retrato de la misma política, mientras sus trabajadores denuncian el completo abandono en el que se encuentra, con el tomógrafo fuera de servicio durante toda la pandemia, a duras penas lo repararon. Pero el dato es que el Hospital tiene los baños clausurados, y como venía Alberto, mandaron a poner canillas de plásticos y así “volvieron a funcionar”.

La demagogia del Frente de Todos en campaña potencia la precarización laboral y el ajuste en salud, los trabajadores deben sacar sus propias conclusiones. Como bien denunciaron los que lucharon en el Penta, “no olvidar”.

Por ello, reforcemos el voto al Frente de Izquierda Unidad.

Read more