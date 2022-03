Apertura de sesiones en Neuquén: un discurso de fantasías y confesiones

Un gobierno con proyecciones optimistas, pero que no puede determinar el corto plazo.

Gobernador Omar Gutierrez, foto Legislatura Neuquén

Anunciando 21 proyectos de ley y un plan a largo plazo, el gobernador Omar Gutiérrez abrió las sesiones inaugurales de la legislatura en un largo discurso de generalidades. Aún así, entre lo que no dijo y los pocos anuncios concretos, reafirmó la senda del ajuste que reclama el FMI.

Por supuesto, uno de los primeros elogios fue para las direcciones sindicales de ATEN y ATE, que “cuando no pudimos (aumentar salarios), lo entendieron”. Confirmando que el nuevo acuerdo salarial no recupera lo perdido durante 2020 y 2021.

Ante la evidencia, tuvo que reconocer que solo se recuperó el 70% de los puestos de trabajo perdidos en la industria privada durante la pandemia: “esos puestos de trabajo tuvieron lugar en industrias que se adaptaron a las nuevas realidades”, es decir, en condiciones de precarización contractual, bajo formas fuera de Convenios, etc.

Luego se dedicó a fantasear en un Plan de Desarrollo Provincial hasta el 2030, con “1.000 proyectos a ejecutar con fondos públicos y privados”, basado en cuatro ejes: cambio climático, economía verde, economía del conocimiento y participación ciudadana.

Algunos proyectos desnudan la realidad

De los 21 proyectos de ley, la inmensa mayoría se trata de taparrabos de la realidad y la creación de entes que abundan en burocracia de funcionarios, pero no solucionan los graves problemas que sufre la población. La grandilocuencia de sus nombres es inversamente proporcional a sus efectos prácticos. Por ejemplo: “Prevención y erradicación de acoso y hostigamientos en el ámbito escolar”; “Exención del pago de tasa bono contribución para víctimas de violencia de género” (mientras desmantela los sistemas de prevención y asistencia a sus víctimas); “Creación de la Comisión Interinstitucional de intervención contra la Trata de Personas”; “Adhesión a la ley nacional de asistencia a personas en situación de calle”; “Adhesión a la ley nacional de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”; “Creación del Registro Único de Biciclos del Neuquén”; “Creación del Comité de Seguridad en Espectáculos Deportivos”; “Creación del Observatorio de Deporte y Actividad Física”, “Proyecto de Desarrollo de Hábitos para la Vinculación Saludable”, y así varios más.

Pero, como quien pasa la trampa por debajo de la puerta, otros proyectos van taxativamente en el sentido del ajuste y los subsidios al capital. Por ejemplo el emblemático proyecto de “Creación del Régimen de Prácticas Laborales Cuidadas de Capacitación para el Trabajo Joven”, destinada a “jóvenes sin empleo”, durante 4 meses (uno de capacitación y tres de práctica), con “una asignación estímulo equivalente al 35% de la menor categoría del escalafón de provincia” (que serían alrededor de $ 21.000). O el proyecto de “Creación del Régimen Provincial de Promoción de Actividades Económicas” o el proyecto de “Subsidios a la actividad forestal”.

Y por supuesto, el infaltable proyecto de endeudamiento, esta vez con el BID por U$S 40.000.000 destinado a “facilitar el financiamiento” oficial a la PyMES.

Sin balance alguno sobre tanta “planificación”

Como el mismo gobierno se vanagloria en su boletín de prensa, la provincia tiene “una tradición planificadora” a largo plazo. Por supuesto el gobernador no hizo balance alguno de la misma, ni siquiera del “plan” vigente actualmente hasta el año entrante. Ni hablar del famoso “Plan Neuquén 2020” de los noventa y el cual murió aplastado por la realidad del mercado mundial con las crisis de los “tigres asiáticos”, la larga recesión japonesa y el hundimiento de las AFP chilenas que iban a proveer el financiamiento del mismo.

Es que tras cinco décadas de “planificación”, la provincia sigue dependiendo de variables que no solo no controla, sino que ni siquiera puede influir en ellas: el precio del barril de petróleo y la paridad del peso con el dólar. Por lo tanto lo que indica esa “tradición planificadora” es que nunca salió del papel más que una justificación para contraer deuda y brindar subsidios al capital. El millón de hectáreas bajo riego, el polo petroquímico, el polo cerámico (todas bajo gestión cooperativa hoy día), el ferrocarril transandino, etc., son hoy piezas del museo del fracaso.

Los temas candentes: algunos datos

Dentro de pocos meses vencen las concesiones de centrales hidroeléctricas. Una oportunidad para hacer algún anuncio de fondo. Nada de eso. Hubo apenas una mención a buscar “la mejor solución”. Lo mismo sobre la situación internacional: ninguna conclusión. Aunque no dejó de posicionarse unilateralmente del lado de la Otan pidiendo “el cese de la invasión rusa y el fuego en Ucrania. Que haya paz y se garantice el derecho de las personas”.

El acuerdo con el FMI no tuvo su peso, y pasó como si no tuviera nada que ver con la situación de la provincia y las acciones de su gobierno provincial.

Por su parte, la propuesta reforma del Código Procesal civil, laboral, comercial, administrativo y de familia, es una Caja de Pandora.

Sobre Vaca Muerta exaltó el aumento de producción y dejó un dato muy elocuente: la exportación de 8,7 millones de barriles de petróleo el año pasado implicó el ingreso de U$S 516 millones (más de $ 54.000 millones, contra los $ 30.000 millones presupuestados).

También anunció el otorgamiento de una concesión No Convencional a Chevrón sobre el yacimiento El Trapial. Este yacimiento ya maduro en lo convencional y que ya había sido prorrogada en el 2011 a favor de la empresa estadounidense hasta el 2032, sufrió un proceso de desinversión de parte de Chevron a partir del año 2018, pero ahora la premian con una nueva concesión.

La conclusión general es que, bajo estridentes nombres y anuncios, lo concreto es que se reafirma la política capitalista que ha llevado a Neuquén a niveles de miseria en su población, desocupación y ajustes salariales en el Estado, como así de los presupuestos de Salud y Educación.

Este nuevo “plan” se sumará, como los anteriores, al museo de los fracasos.