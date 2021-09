Balance electoral en Quilmes: dura derrota de La Cámpora y Mayra Mendoza

Willy Monea, Ojo Obrero Fotografía.

Quilmes fue el único distrito de la tercera sección electoral donde el Frente de Todos perdió ante las dos listas de Juntos, aunque la perdida de votos se cuentas de a millones en la provincia y el país. El gobierno local perdió un caudal de alrededor de 80 mil votos, comparado con las generales de octubre de 2019.

La dura derrota de la lista cristinista se da en un cuadro de derrota nacional y provincial del gobierno de los Fernández y de Kicillof, que se apoya en el profundo ajuste que lleva adelante el gobierno que dijo que venía a terminar con él. Pero la derrota en Quilmes se explica también por la orientación de ajuste que viene aplicando Mayra Mendoza.

La candidata de la intendenta camporista Mayra Mendoza, Cecilia Soler, actual secretaria de desarrollo urbano y obras públicas del distrito, es la responsable de la sub-ejecución del presupuesto local en el 2020, y quien aprobara la reducción del presupuesto de la cartera que dirige, una reducción del 36% (pasó de $2.353 millones a $1.499 millones en el 2021). Esto en un cuadro de crecimiento de la pobreza, indigencia, despidos y suspensiones donde es necesario la creación de puestos de trabajo, así como en un distrito donde la deficiencia de la urbanización y déficit de vivienda abunda. Las “obras” de campaña que presentó el municipio eran desmalezados o calzadas pintadas era todo lo que podía ofrecer el gobierno local como los grandes logros de la gestión.

Misma situación se dio en la salud, donde los trabajadores del hospital Oller, en Solano, salieron a reclamar por el bono y otras sumas, lo mismo ocurriría con los trabajadores de la salud del hospital Iriarte de Quilmes, que con sueldo de $45.000, con falta de insumos e instrumentos de trabajo, debieron afrontar una pandemia en las peores condiciones de infraestructura.

Debemos recordar que el gobierno local debutó mirando como el Macrismo desalojaba Kimberly (ocupada por sus trabajadores). A su turno, vino la represión brutal a los trabajadores del Penta en abril del 2020, en medio de la pandemia, que luchaban contra los despidos y las patoteadas efectuados por el empresario de la carne Ricardo Bruzzese (camporista de primera hora) y que había hecho campaña por Mayra.

Los tarifazos de Mayra Mendoza, el 48% que le aprobó junto a Molina, y el 35% que del último año, fue un golpe más al bolsillo popular, que desnudan una orientación de fondo.

Es importante destacar que el retroceso del FDT no lo canalizó Juntos, que perdió 30 mil votos arañando el mismo 42% del 2019, y que gobernó durante 4 años sosteniendo el fuerte atraso que pesa en nuestro distrito.

Nuestra campaña

En la campaña, el Partido Obrero, el Polo Obrero, en el Frente de Izquierda unidad, registró este descontento y decepción creciente. Se veía en las actividades callejeras y en las recorridas casa por casa.

El FIT-U logró un crecimiento del 70% de los votos, comparado con el 2019, es todo un salto que no escapa a la regla. Se obtuvo buenos resultados en los barrios más proletarios del distrito, es el caso de; Solano, la IAPI, Bernal este. En otras localidades el porcentaje no baja del 5%. No faltaron los ataques clásicos de punteros, con la expulsión de fiscales nuestros de las escuelas o cuartos oscuros, la mezcla de boletas de la interna, es decir, no faltaron los clásicos mecanismos de fraude. Temían de los resultados que se veían venir,

La lista del FIT-U expresa una lucha real contra el ajuste del gobierno del Frente de Todos, ajuste que Juntos, y Larreta, aplican en CABA; ”todos juntos” gobiernan con la agenda del FMI, esto hoy es reconocido por los integrantes del mismo gobierno en voz de la diputada Fernanda Vallejos, mientras intentaban dar un golpe palaciego con las renuncias de los ministros cristinistas.

Mayra Mendoza, al igual que Alberto, ratifica el rumbo fondomonetarista, lo mismo que Santilli, Molina, e Ignacio Chiodo.

La única lista que expresa el interés de los trabajadores, y la que duele a los dueños del poder es la del Frente de Izquierda. Vamos por una gran campaña que perfile a nivel local la conquista de una banca en el concejo, y aporte al salto general, para que ingresen nuestros diputados nacionales; Nicolás del Caño, Romina Del Néstor Pitróla, en la provincia; Guillermo Kane, y en Quilmes, Carla Villani, Moya Juan Carlos, como concejales, y Gabriela Cruz como consejera escolar.