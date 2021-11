Chaco: cierre de campaña de la mano de las y los trabajadores, los pueblos originarios y la juventud

El miércoles 10/11 se realizaron actos en Resistencia y Pampa del Indio, como así también en otras localidades, que reafirman la lucha contra los dueños del poder y la independencia de clase.

En Pampa del Indio, el acto se realizó en el centro de la ciudad, fue acompañado por compañerxs del Polo Obrero junto a trabajadores municipales, enfermeros y precarizados del hospital Dante Tardelli quienes agradecieron al Partido Obrero y el Polo Obrero por acompañar la lucha en salud y lograron echar al director pero también conquistaron una ambulancia y cuentan con más recursos para asistir a la población. Estas conquistas se lograron con cortes de ruta, acampes y movilizaciones masivas. Con los mismos métodos de lucha lograron también la red de agua potable en algunos barrios, mostrando que el camino quienes se comprometen con las necesidades de la población es el partido obrero y la unidad de la clase trabajadora.

En Resistencia el acto se dio de la mano trabajadores de todos los sectores. Oscar Déniz, candidato a diputado provincial y trabajador ferroviario, dijo que «nuestro partido fue el único que denunció la complicidad de peronistas y radicales para someter a toda la clase obrera en la pobreza, mientras pagan al Fondo Monetario reconociendo que se fugaron la plata a paraísos fiscales, los trabajadores estamos cada vez más pobre. Tenemos que conquistar las bancas en la legislatura porque venimos denunciando a estos bloques políticos de ajuste en la Cámara de Diputados junto a Aurelio Díaz, pero también acompañando la lucha de precarizadxs de salud, educación, municipales, en los merenderos que a todo pulmón llevan adelante las compañeras y compañeros del Polo Obrero y esto es un golpe político enorme a todo este régimen político de corrupción».

Aurelio Díaz participó del acto y expresó: «con la banca hemos llevado el reclamo de todos los sectores a la cámara de diputados, los de loteos masivos y construcción de viviendas, salarios igual a la canasta familiar para las docentes, pase a planta, asistencia para las mujeres que sufre violencia, hemos logrado interpelar a ministros del gobierno y a quienes se chorearon la caja de Sameep. Y estos proyectos reflejan la necesidad real de la población porque nos comprometimos con los trabajadores y lo cumplimos. Y los acuerdos para que estos proyectos no se voten fueron porque a los radicales y peronistas no les interesa en nada las necesidades de las familias trabajadoras».

Claudio Cobas, candidato a diputado nacional manifestó: «denuncio que el ajuste los vienen llevando adelante hace décadas: kirchneristas, macristas y radicales. Entre los últimos dos gobiernos de diferente signo político nos volvieron a poner en los últimos años del menemismo. Estamos con cifras récord de pobreza, indigencia y de pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores. Y el plan de la clase capitalista, junto al Estado, es profundizar la precarización laboral haciendo que las y los trabajadores pierdan todos los derechos que se conquistaron con la lucha d la clase obrera y que cobremos ‘salarios’ de 30 mil pesos. Todo para seguir pagando una deuda externa, usuaria, fraudulenta e ilegal. En esta misma línea las patronales y el Fondo presionan para q se produzca una nueva devaluación que va a ser brutal, que va a acrecentar la pobreza y la miseria pero también las luchas sociales. Por eso es fundamental reforzar la unidad de la clase obrera ocupada y desocupada y junto al Partido Obrero, que tenemos un programa integral para salir de esta crisis social de todo un régimen político y económico».

Samanta Salas, candidata a diputada provincial, fue quien cerró el acto: «el único que plantea los problemas sociales y cómo solucionarlos es el Partido Obrero, los demás partidos son colectoras de Capitanich y del macrismo, que unidos nos hunden en la pobreza año a año. El golpe político para los autores de este régimen de hambre, violencia y corrupción es tan enorme que no les queda otra que proponer medidas represivas para frenar los reclamos de la clase obrera. Todos los demás partidos plantean reprimir a docentes, estatales, precarizados de todos los sectores sean estatales o privados y todo aquel que salga a denunciar sus políticas de ajuste. A nuestros candidatos y compañeros cuando vamos a los barrios, a los lugares de trabajo nos reciben con asambleas y no para dar discursos sino para construir una fuerza que golpee con un solo puño a los gobiernos ajustadores, porque discursos de peronistas y radicales terminan ahí, en cambio nosotros somos acción y lucha no tenemos nuestros discursos son acciones porque tenemos un compromiso real con los reclamos que nunca abandonados, y no bajamos las banderas ni cuando ganamos y menos cuando perdemos, porque ¡somos del Partido Obrero los que defendemos a la clase obrera y denunciamos a los dueños del poder!», señaló.