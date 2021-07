Córdoba: plan de lucha por la tierra, la vivienda y la conexión de servicios públicos

Este sábado 10 de julio se desarrolló un congreso por la tierra y la vivienda que reunió más de 1.000 personas. La iniciativa fue impulsada por el Polo Obrero y el Partido Obrero y abordó el cuadro de déficit habitacional en la provincia de Córdoba. Además, votó un plan de acción en defensa del derecho a la casa propia.

La iniciativa convocó a familias de asentamientos como el de “Los 40 guasos”, el cerrito y Estación Ferreyra. También se dieron cita compañerxs de las tomas de cepa y Ampliación Cabildo. Por supuesto que se sumaron referentes de la histórica ocupación de Cabildo, que hoy es un barrio obrero, gracias a la lucha.

Las asambleas del Polo Obrero fueron un motor para construir un congreso que elaboró un diagnóstico y un plan de acción por la tierra y la vivienda.

Abrió el congreso el vocero del Polo Obrero, Emanuel Berardo, planteando que el ajuste en curso agravó el déficit habitacional, y que tras la pandemia se agudizó. “Las familias no pueden hacer frente al pago de alquileres, no hay posibilidades de optar entre pagar un alquiler o comer. Entonces, todas estas personas tuvieron que ir a vivir hacinadas o fueron a ocupar terrenos”, explicó, y agregó que esta situación es responsabilidad de quienes gobiernan, Nación, provincia y municipio.

“Ahora que vienen las elecciones van a salir a decir que van a dar soluciones al problema de la vivienda, eso es falso, porque el problema se agravó con todos los distintos gobiernos”, reflexionó Berardo y cargó contra la gestión de Juan Schiaretti, que “no hizo ni una sola de las 25 mil viviendas que prometió” en el 2019.

En este marco, Berardo planteó la defensa de las ocupaciones de tierras ociosas, y exigir respuestas sobre la base de ejecutar un plan de viviendas. En ese sentido, adelantó que se desarrollará una movilización. Además, convocó a la unidad con las familias que padecen la usura de los créditos UVA. “La tierra debe ser para los trabajadores, no para los especuladores”, concluyó.

“Un programa de fondo”

A su turno, la dirigente del Partido Obrero, Soledad Díaz García, hizo referencia a “un programa de fondo” para enfrentar el déficit habitacional. En ese punto, afirmó que “venimos reclamando la creación de un Banco de Tierras nacional, que pueda concentrar todas las tierras ociosas, para disponerlas a la construcción de un plan de viviendas populares, que vendría a crear puestos de trabajo para miles y miles de trabajadores”.

“Los planes de viviendas tiene que ser financiados 100 x 100 por el Estado”, planteó Soledad y agregó que “los planes de financiación deben ser a tasas cero, todo trabajador está dispuesto a pagar su vivienda en la medida que esto no sea una confiscación de los salarios”. Además, denunció la política de criminalización de las ocupaciones de tierra con las que el gobierno atacó mediante desalojos violentos.

Cabe destacar el rol que jugó Soledad Díaz García en la banca del FIT; a través de su militancia la banca fue un punto de apoyo para la organización y la lucha en defensa de las familias sin techo. La vocera del Partido Obrero concluyó su intervención destacando el rol de las mujeres en las ocupaciones de tierra, y señaló un programa en su defensa.

A su turno, la concejala del Partido Obrero, Cintia Frencia, explicó el carácter anti popular de la política del intendente de la ciudad de Córdoba, Martin Llaryora. En ese sentido, remarcó que el PJ impulsó una ordenanza que terminó favoreciendo la especulación inmobiliaria, y por lo tanto el encarecimiento del suelo urbano, agravando el problema del valor de los alquileres y el acceso a la vivienda. “El peronismo continuó la política de (el exintendente) Mestre”, reflexionó.

Y agregó que presentó proyectos en el Concejo Deliberante para que se den respuestas a las familias de los asentamientos. En este punto, recordó el fallecimiento de Mateo, un bebe de 9 meses, víctima de la precariedad habitacional en la que las familias deben afrontar el crudo invierno. Frencia finalizó su intervención llamando a potenciar la lucha por una alternativa política propia de los trabajadores.

Silvina Vivas, dirigente del Polo Obrero, y del Partido Obrero, realizó un repaso de la experiencia desarrollada en la “triunfante toma de Cabildo”. La compañera remarcó que el avance en la mencionada toma fue el resultado de la lucha independiente. También tomó la palabra Gabriel, quien narró la falta de respuesta del gobierno al déficit habitacional.

“Sin lucha, no hay victoria”

Soledad, compañera de la ocupación Ampliación Cabildo, contó cómo las mujeres de la toma se organizan por el derecho a la tierra, y sintetizó su intervención con la frase: “sin lucha, no hay victoria”. Patricia, de la ocupación de Estación Ferreyra, contó que las tierras de las que fueron desalojadxs “volvieron a ser basurales”.

Mirta de Cepa afirmó que el gobierno provincial “está estafando a las familias del barrio que pusieron sus ahorros para tener terrenos con servicios que pasados 5 años no lo tienen”. Sucede que quienes gobiernan se comprometieron a brindar todos los servicios, pero sin embargo no les garantizan el transporte. En tanto que Claudia, del asentamiento “los 40 guasos”, en un conmovedor relato afirmó que en la toma hay niños con síndrome de down, gente que tiene necesidades, pero el gobierno no da respuestas.

Charito de la ocupación del Cerrito contó que la toma del basural fue el resultado de una autoconvocatoria que fue reprimida y desalojada. En ese cuadro conoció al Polo Obrero y decidió organizarse en sus filas para ser escuchadxs, así “vamos a tener existencia”. La compañera explicó la inviabilidad de la política del gobierno para resolver el problema de la vivienda, y llamó a no dejarse engañar, “los micro créditos no sirven ni para un inodoro”. “No estamos delinquiendo, no nos tienen que pintar los dedos cuando tomamos un basural, cuando estamos ejerciendo un derecho”.

Las intervenciones tuvieron el denominador común de incentivar la organización de manera independiente para conquistar todos los reclamos pendientes. Además, quedó claro que a las familias, los gobiernos le exigen todas las obligaciones, pero no le dan derechos. Esto contrasta con todas las facilidades y garantías que se les otorga a los especuladores inmobiliarios, lo que da cuenta del verdadero carácter de clase del Estado.

El congreso fue convocado en momentos en que la orientación de quienes gobiernan prefigura una continuidad del ajuste en curso, y por lo tanto una pérdida del poder adquisitivo. Sube todo menos los salarios. En este cuadro, la respuesta a los reclamos vendrá de una intervención independiente. En ese sentido, se votó realizar reclamos para que se garanticen los servicios de agua, luz y transporte.

Para reforzar todos esos reclamos, el Partido Obrero plantea listas únicas del FIT-U para enfrentar en un frente único a los bloques patronales. La concentración de la elección en tres bandas que pretenden instalar en la provincia requiere un planteo de unidad de la izquierda; en esa línea es que impulsamos un congreso del Frente de Izquierda Unidad. Porque solo lxs trabajadores pueden darle una salida a la crisis.