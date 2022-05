Del Plá: “Vamos a seguir apoyando toda acción para que la ley de VIH se aplique”

Foto: Prensa del Congreso Nacional.

En el día de ayer se aprobó en el Congreso nacional la denominada Ley de VIH, Hepatitis Virales y Tuberculosis. El Frente de Izquierda – Unidad apoyó esta ley, pero bajo la advertencia de la diputada Romina Del Plá de que su aprobación en el Senado y su efectiva aplicación dependerán enteramente de la lucha y la movilización de las organizaciones que con estos métodos lograron la tratativa del día de ayer, luego de 8 años de cajoneo.

Del Plá profundizó en este sentido: “Conocemos de sobra en este país las leyes que se aprueban y luego pasan al arcón de los recuerdos. Así que van a seguir contando con nuestro apoyo no solo hoy, sino en todas las acciones que haya que desenvolver para que tenga una aplicación cierta e inmediata”.

A su vez, contextualizó en qué panorama llega a discutirse esta ley. “Estas enfermedades tienen que ver en muchos casos con el aumento de la pobreza. Nadie podría extrañarse que esté aumentando la tuberculosis si tenemos casi el 50% de la población bajo la línea de pobreza, es claro que las condiciones de reproducción de esas enfermedades estén a la orden del día”. En la misma línea, Del Plá denunció la relación entre este cuadro social y el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, que se combinan, denunció, con una ausencia estridente de campañas de prevención.

Sobre esto último denunció la ligazón del Estado con la Iglesia: “Si se sigue sometidos a las Iglesias, que prohíben las campañas del uso de preservativos, obviamente vamos a estar en la situación que estamos”.

Pero volvió, sustancialmente, sobre las condiciones que hacen a la catástrofe social que atraviesa el país: “En el nivel de desarrollo científico actual, el VIH pasa a indetectabilidad rápidamente. El problema es cómo hacer que ese 67% que saben que tienen esta infección y se atienden en el sistema público de salud puedan tener las condiciones para continuar los tratamientos. Cuando alguien está desempleado, cuando tiene problemas de distinta índole en la vida cotidiana, muchas veces se corta la relación con el tratamiento, además de que tanto en el sistema público como el privado rige el ajuste sobre la salud; y no son pocas las veces que no llegan las drogas para los tratamientos, o que hay que andar penando en las obras sociales para reclamar que aparezcan”.

Luego, entre los aplausos de representantes de las organizaciones de pacientes de VIH presentes, Del Plá denunció al liberal Espert y a otros de los detractores de este proyecto de ley, así como algunas de las cuestiones fundamentales en debate en materia laboral para los pacientes de la enfermedad.

“Algunos como Espert no discriminan: quiere que se despida a todo el mundo por igual. Entonces quieren hacer obligatorios los exámenes preocupacionales. Imaginémonos: entre una persona que la patronal sabe que tiene una infección y aquel que sabe que no, ¿a quién se imaginan que contrata el empresario?. Eso es discriminación, por eso deben estar prohibidos los preocupacionales. Y que sean optativos no corresponde. La relación entre un aspirante a empleado y un empleador es asimétrica. Si el empleador te pregunta si querés hacer el exámen, el empleado no tiene la posibilidad de decir que no”.

Para cerrar su intervención, la diputada denunció el ataque a las jubilaciones en el marco del acuerdo con el FMI. Resaltó que probablemente ningún trabajador que no haya sido afectado por la enfermedad al punto de no poder desarrollar su vida laboral pida la adhesión a un régimen jubilatorio especial, pero que aquellos que sí deben tener garantías de que este exista. Sin más, culminó su discurso anticipando el voto positivo y que como fuerza política “apoyaremos todas las campañas necesarias para su aplicación efectiva”.