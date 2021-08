Denuncian la proscripción al Frente de Izquierda – Unidad lista 1A de San Martín

Este jueves 12, los candidatos de la lista 1A del Frente de Izquierda – Unidad, Nicolás del Caño, Juan Carlos Giordano y Romina Del Plá, brindaron una conferencia frente a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires (calle 13 entre 32 y 33, La Plata). En la misma estuvieron presentes también los referentes de esta lista en el distrito de San Martín, que en una decisión inaudita y arbitraria están siendo proscritos. También se hicieron presentes compañeros del MST, que presentan otra lista dentro del FIT-U.

“No se le puede endilgar a las fuerzas políticas las fallas del sistema que ellos mismos han creado. Por eso, no nos parece un tema casual, porque otras fuerzas políticas sabemos que han tenido problemas similares. Sin embargo, al día de hoy, la única que no está oficializada es la lista del Frente de Izquierda – Unidad lista 1A en San Martín. Por eso, esa rigurosidad que se le pide a una lista militante, una lista de trabajadoras y trabajadores, de jubilados que lucha contra el ajuste de los que gobiernan y gobernaron no es ninguna casualidad”, señaló Romina Del Plá.

«La presentación de la lista se presentó en tiempo y forma por el sistema que implemento la junta electoral. Exigimos la inmediata oficialización de nuestra lista»

La Junta Electoral postula que la lista fue presentada fuera de término. No obstante, la lista fue oficializada en tiempo y forma el jueves 29 de julio, y eso consta en un comprobante que el sistema de carga de candidatos ha expedido. El nuevo sistema de presentación de trámites digitales -que se inauguró en la pandemia dadas las restricciones, venía funcionando con dificultades que originaron el error. Así, el comprobante no figura cargado en el sistema, lo que no quita que la presentación de la lista se haya llevado a cabo en términos y dentro de los plazos del cronograma electoral, tal cual certifica el mencionado comprobante.

Este nuevo sistema, nunca antes implementado en la provincia de Buenos Aires, ha demostrado sus evidentes fallas. Lo que resulta inaudito es el intento proscriptivo de la Junta Electoral contra los candidatos a Concejales y al Consejo Escolar de la lista 1A del FIT-U de San Martín, aún ante la prueba indeclinable de que los trámites se realizaron de manera adecuada. Esto constituye una gravísima avanzada sobre los derechos democráticos de los precandidatos de la lista como de todo el Frente de Izquierda – Unidad y de la población que irá a votar en estas elecciones.

Por ello es que presentamos un recurso de revocatoria ante la grave y antidemocrática resolución de la Junta Electoral, recorreremos todas las instancias judiciales necesarias y continuaremos la movilización política para defender el derecho elemental de elegir y ser elegidos. Exigimos una vez más la inmediata oficialización de la lista de Concejales de San Martín.

