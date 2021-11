Elecciones provinciales en Santiago del Estero: vamos con el Frente de Izquierda Unidad

Ezequiel Altamiranda y Sandra Suárez

Gerardo Zamora asumió como gobernador por primera vez en Santiago en al año 2005, de allí en adelante él y su esposa se han turnado para gobernar la provincia y llevar adelante un brutal ajuste que nos hundió en la pobreza. En estas elecciones provinciales de 14 de noviembre Zamora vuelve a presentarse para gobernar una provincia que él mismo ha destruido.

Al finalizar este mandato se cumplirán 16 años de gobierno del Frente Cívico con Zamora a la cabeza. Todos los indicadores de pobreza, desocupación y miseria han crecido en la provincia, por supuesto que lo mismo ocurrió con precarización laboral, a la par se hundieron los salarios y las jubilaciones. Todos los indicadores muestran una provincia destruida.

Zamora ha sido un aliado muy importante del kirchnerismo y un cómplice en el ajuste contra el pueblo. Desde Santiago no dudaron en saludar al nuevo gabinete nacional conformado luego de la derrota general de las Paso. Un gabinete para profundizar el ajuste.

La creación de puestos de trabajo genuinos en Santiago es casi nula, en los últimos años aumentó la desocupación y de la mano de ella la pobreza. Zamora no tiene ninguna solución para este problema, los únicos puestos de trabajo que se crean son en el Estado y con salarios bajísimos, todo controlado desde el gobierno para beneficiar solo a los que le responden. Tampoco hay puestos laborales en los trabajos rurales, la tecnificación y sojización del campo no han hecho más que expulsar trabajadores mientras los grandes pulpos sojeros se apropian de sus tierras y del agua. Los trabajos en el comercio y el turismo han decrecido a la par de un país hundido en la pobreza. Ante esta situación catastrófica Zamora solo presenta como solución un bono para los estatales en tres partes y un aumento que igualmente deja a los empleados provinciales entre los peores pagos del país. La situación en Santiago no podría ser peor.

Vamos con el Frente de Izquierda

En su campaña el Partido Obrero en el FIT-U coloca como ejes un programa de salida frente a la grave situación que viven los trabajadores santiagueños y sobre todo el campesinado: Por salarios de convenio que cubran el costo de la canasta familiar, hoy de $110 mil. 82% móvil para las jubilaciones. Ingreso de emergencia para los desocupados de 50.000 pesos. Reparto de las horas de trabajo sin tocar el salario. Urgente reparto de tierras entre los trabajadores rurales. Urgente plan de obras públicas que otorgue agua para los campesinos y para los barrios populares. Basta de expulsiones de campesinos de sus tierras. Por un congreso de bases del movimiento campesino. No a la quema y los desmontes al servicio del pago de la deuda y de los terratenientes. Cese de estos emprendimientos contaminantes. Por la construcción de un millón de viviendas populares y un plan de obras públicas para resolver las necesidades urgentes de los barrios, resolver el déficit habitacional y generar millones de puestos de trabajo. Tierra para todos, ningún desalojo. Separación de la Iglesia del Estado Educación sexual integral, laica y científica, en todos los establecimientos educativos. Asistencia real y efectiva para todas las mujeres víctimas de violencia. Por un Consejo autónomo de mujeres, electo y revocable. Basta de gatillo fácil y represión a los que luchan.

A su vez se pronuncia por el reclamo de Fuera el FMI, investigación y no pago de la deuda externa, ruptura con el FMI, nacionalización del sistema bancario y el comercio exterior. Nacionalización de los hidrocarburos y recursos estratégicos bajo gestión de los trabajadores. Destinar el ahorro nacional a un plan de obras públicas y viviendas populares y a la reindustrialización del país. Por un gobierno de las y los trabajadores.

La lista del Frente de Izquierda Unidad, conformada por el MST, IS y el PO) lleva como candidato a gobernador a Eduardo Díaz Alomo y a Chabela Olivera como vice (ambos del MST), y una lista de diputados provinciales encabezada por Roxana Trejo y que integran Ezequiel Altamiranda y Sandra Suárez, delegados del Polo Obrero.

Peleamos por una gran elección del Frente de Izquierda Unidad que deje sentado un precedente para organizar a los trabajadores, desocupados y campesinos por sus reivindicaciones y contra el ajuste.

En cuanto a las elecciones a diputados nacionales la lista que integramos no pudo pasar las Paso, en parte por el divisionismo del grupo de Altamira, que superó por poco el piso; su campaña simplemente tuvo como eje criticar al Polo Obrero de Santiago con una serie de inventos sin sentido. Por una cuestión de principios llamamos a votar la lista de diputados del “Partido por un Santiago Obrero” (nombre con que el grupo de Altamira se presenta), ya que nos valemos de cualquier medio para enfrentar a los partidos capitalistas, incluso cuando ese medio tiene límites insalvables, ya que el grupo de Altamira adquiere características liquidacionistas y ha sido repudiado por el electorado obrero y popular dejando a sus principales dirigentes en la marginalidad.

Apoyados en la gran elección nacional que tuvo el FIT-U este 14 de noviembre, es necesario preparar un nuevo salto. Vamos por diputados provinciales que luchen contra el ajuste en marcha y defiendan los derechos de los trabajadores.

