En La Matanza avanzan el Polo, el Partido Obrero y el FIT-U

El Polo Obrero y el Partido Obrero realizaron, este jueves 22, una gran jornada de agitación en La Matanza congregando a miles de luchadores, quienes nos preparamos para disputar próximamente en la campaña electoral una lucha que damos todos los días. En el distrito gobernado históricamente por el peronismo el Polo Obrero y el Partido Obrero crecen de punta a punta, lo que expresa una necesidad de los explotados de hacerle frente al ajuste económico que el gobierno descarga sobre las familias trabajadoras agudizando la vasta crisis social.

Dos grandes actos y asambleas del Polo tuvieron lugar en Villa Celina y Virrey del Pino, cada uno ubicado en cada punta del vasto distrito matancero. En ellos participaron Romina Del Plá, quien será candidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, Juan Romero, quien será precandidato a concejal en el distrito, Guillermo Kane, que liderará la tercera sección electoral en las listas del FIT-U y miles de luchadores que participaron y tomaron la palabra en las asambleas. Ambas puntas, a su vez, se unían a través de un gran cordón de mesas de agitación a lo largo de la extensa Ruta 3, desde San Justo hasta el Km 35.

“Uno no se organiza con quien le quita el trabajo, tampoco lo acompaña en las urnas”

En La Matanza, Fernando Espinoza y los gobiernos pejotistas vienen ejecutando un ajuste en toda regla contra la población. Las demandas de tierra y vivienda son respondidas con desalojos; el acceso a la salud se topa con hospitales vaciados y con salarios de miseria para sus trabajadores, que se encuentran en lucha; las escuelas se caen a pedazos, y la demanda de la juventud por computadoras y WiFi fue otro eje muy mencionado en las distintas actividades, tanto por trabajadores de la educación como por la Juventud del Polo Obrero, que ha tenido un gran protagonismo en la lucha educativa. Kicillof es responsable de que este escenario se haya profundizado en toda la provincia en continuidad con la catástrofe social del gobierno de María Eugenia Vidal, razón por la que, como aseguró Guillermo Kane, “se fue a refugiar a las listas de Larreta porque salió expulsada de la Provincia de Buenos Aires”.

Frente a la crisis en la que nos sumergieron los gobiernos de las últimas décadas, la organización se fortalece. La presencia de los 60 comedores del Polo Obrero en el distrito, que garantizan la comida a diario a miles de familias, fue otro de los temas más mencionados en la jornada.

En ese sentido, Juan Romero afirmó que «los comedores crecen porque quienes gobiernan y gobernaron no dieron respuestas a los trabajadores, sino que

nos hunden en la pobreza. En ese contexto la organización del Polo Obrero en La Matanza y el país se convierten en un factor político de peso». El carácter independiente de la organización de la izquierda impone una ecuación muy sencilla, como mencionó Romina Del Plá en el acto de cierre en Virrey del Pino: “así como uno no se organiza con quien le quita el trabajo, tampoco lo acompaña en las urnas”. Así se comprende acaloradamente en los barrios más azotados por la crisis, como canalizó la voz de María Nina, interviniendo en el acto de apertura en Villa Celina: “no es poco lo que nos está pasando, no es poco lo que despiden a nuestros esposos y nuestros hijos. Estamos creciendo porque hay más pobreza, porque hay más femicidios… ‘si me dan a elegir entre el banco y el jubilado, elijo el jubilado’ decía Alberto Fernández ¿y qué pasó? ¡Eligió al banco, al FMI! Mientras decía que Macri nos puso en un pozo, eligió hundirnos más en ese pozo. Entonces, el Partido Obrero es lo que nos representa, al pueblo, a los pobres, a los jubilados, a los desocupados”. Esto refleja entonces el gran desafío de traducir el hecho de que cada vez más trabajadores ocupados y desocupados, jubilados, jovenes, mujeres y diversidades se organizan junto al Polo Obrero y al Partido Obrero en un apoyo a las listas del Frente de Izquierda – Unidad, que se prepara para disputarle al peronismo un distrito tan estratégico en las próximas elecciones.

Conquistemos en las elecciones lo que defendemos en las calles

Durante toda la jornada, en los actos, las asambleas y en las mesas de todo el distrito, no pasó desapercibida una cuestión clave: desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda – Unidad vamos a estas elecciones para defender a los trabajadores del ajuste permanente que los gobiernos hicieron y hacen sobre nuestras vidas, una perspectiva que ya mantenemos en las calles. En ese sentido, Lili Rojas, dirigente del Polo Obrero, agregó: «necesitamos impulsar esa fuerza también en las elecciones, para que se transforme en una alternativa política que le haga frente al gobierno y a la oposición, que solo tienen para ofrecer más pobreza y miseria». Esa alternativa, indudablemente, cobrará más fuerza si el Frente de Izquierda – Unidad presenta listas únicas y, junto a todos los luchadores que nos referenciamos en ella, realiza un gran congreso para debatir e impulsar un acuerdo programático y de acción común.

La jornada de hoy apenas calienta motores para la campaña electoral. De punta a punta, en la Matanza crece el Polo Obrero, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda – Unidad. ¡Redoblemos la apuesta! ¡Vamos con el FIT-U, con listas únicas, y vamos también a organizarnos en cada barrio con el Polo y con el Partido Obrero!

