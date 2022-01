En pleno verano, falta el agua potable en Chaco

Una nota publicada el sábado 22 en el portal del diario Norte, el más leído en la región, titulaba que «se disparó la demanda de agua potable en barrios de Resistencia», aludiendo a la que es suministrada en camiones cisterna, ante problemas de presión o cortes de luz. «Tenemos mucha demanda ahora. Solíamos repartir cuando se rompía un caño (como algo fuera de lo común), pero este año nada que ver con otros veranos», explica un trabajador encargado del reparto.

El problema de fondo es la falta de inversiones de las empresas estatales Sameep (agua) y Secheep (energía). El agua escasea y a veces es intomable, además de poseer un color oscuro. En cuanto a la luz, las y los vecinos sufren cortes durante horas.

El gobernador Jorge Milton Capitanich, en plena campaña electoral, anunció grandes inversiones en los acueductos para garantizar el agua en el Chaco, pero no lo cumplió. Esta se está garantizando por medio de camiones cisternas, aunque solo en Resistencia, mientras el interior espera.

El presidente de Sameep, Leonardo Aguzin, no sale a dar la cara, como tampoco lo hacen el resto de los funcionarios del gobierno. Todos brillan por su ausencia, quizás estén vacacionando.

Los vecinos se organizan

Ante esta situación, el Polo Obrero se ha movilizado en distintos puntos de la provincia.

En Puerto Tirol, las y los compañeros del Polo Obrero, junto a vecinos y algunos movimientos sociales -alrededor de 300 personas- se movilizaron hasta el municipio. Al no obtener respuestas, decidieron en asamblea ir hasta la Cooperativa de Agua de la localidad, con la consigna de «el agua no se negocia». La cooperativa fue tomada en reclamo de una solución.

Al no poder dar respuestas al elemental reclamo, los funcionarios de la cooperativa renunciaron todos. La Cooperativa de Puerto Tirol posee deudas con Sameep, según la empresa pública provincial. Y, aunque Sameep no cortó el suministro de agua a la cooperativa, ésta no cuenta con personal para hacer mantenimientos en la planta y sostiene que las cañerías están todas tapadas. Mientras se tiran la pelota entre funcionarios, los vecinos están sin servicio desde comienzo del año y solo cuentan con agua vía camiones cisternas.

En Barranqueras también lxs compañerxs del Polo salieron a exigir el agua. Es una vergüenza que falte, teniendo en cuenta que en ese distrito hay una gran toma de agua (en el barrio La Toma, valga la redundancia).

Reclamamos el restablecimiento del servicio para todos los vecinos afectados. No a los cortes y los tarifazos. Organicémonos en cada barrio por estos reclamos.