En Tigre enfrentemos a los candidatos de los especuladores inmobiliarios y las patronales precarizadoras

El centro de la disputa electoral en Tigre va a estar entre candidatos que representan los intereses de los grandes negociados inmobiliarios, las patronales que precarizan a miles de trabajadorxs y los que refuerzan el aparato represivo contra la juventud del distrito.

El déficit habitacional del municipio alcanza a más de 10 mil familias. Mientras la orientación del intendente Julio Zamora, sucesor de Sergio Massa cuando éste fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner, fue la de seguir defendiendo la construcción de grandes megaobras de emprendimientos inmobiliarios que hoy ocupan más del 50% del suelo urbano municipal.

La mayoría de estos countries y barrios privados, como Nordelta del contratista Constantini denunciado hace unos años por querer instalar un apartheid contra las trabajadoras de casas particulares, se realizaron sobre los históricos humedales del distrito, por lo que producen inundaciones recurrentes en los barrios populares periféricos, que con el parate de las obras públicas hidráulicas y de saneamiento de los ríos se profundizan, lo que lleva a los barrios populares y una gran parte del distrito a inundarse sistemáticamente.

La contracara del negociado inmobiliario, es el déficit habitacional del distrito, que es una demostración del fracaso de los diferentes planes de viviendas. En Tigre hay más de 30 asentamientos populares, donde viven más de miles de familias en condiciones precarias y hacinadas, de las cuales casi la mitad tiene acceso irregular a la red de agua pública, y en su mayoría no tienen acceso a la red cloacal pública y gas.

Representantes de las patronales precarizadoras

El municipio de Tigre es uno de los cordones industriales más importante de la provincia de Buenos Aires, con la instalación de las automotrices más importantes de la provincia (Ford y Volswagen) y sus fábricas satélites como Lear, Metalsa y otras metalúrgicas. Como también una concentración de fábricas plásticas, la multinacional Mondelez de alimentación, el Parque de la Costa del entretenimiento y centenares de fábricas que hacen del municipio una concentración obrera de excelencia.

En estas patronales reina el trabajo precario donde miles de trabajadores son contratados por años, pagando salarios de pobreza, lo que hace una implementación de hecho de una reforma laboral.

El caso más emblemático es el de Mondelez que tiene contratos precarios con otras patronales como Starbucks o Burger King para tomar trabajadores con convenios precarios para cubrir tareas de trabajadores que hoy están dispensados, obviamente pagando mucho menos. Todo esto se realiza con la complicidad del ministerio de trabajo y la burocracia sindical que está integrada en las listas del oficialismo del Frente Todos a nivel provincial y local.

El intendente Julio Zamora del Frente Todos, es la expresión local de favorecer los intereses patronales de la burguesía industrial local, condonando con millones de pesos de beneficios impositivos a las empresas instaladas en el distrito. El caso del Parque de la Costa, donde al empresario Ignacio Noel, presidente del holding Sociedad Comercial del Plata, el Concejo Deliberante le condonó una deuda con el municipio por el orden de los 14 millones de pesos. Ahora a Marcelo Fígoli que es el nuevo dueño del parque y del grupo inversor Fénix Entertainment Group, se lo exime del pago de ingresos brutos y del impuesto inmobiliario por los próximos dos años, gracias a una ley votada por oficialistas y opositores en la Legislatura provincial.

A esto se suma la escandalosa situación con los trabajadores municipales, donde el salario y las condiciones laborales son pésimas. Reina la precarización laboral, la mayoría de la planta es contratada con salarios de pobreza, que rondan los 30 mil pesos y con más del 50% del sueldo por fuera del básico. Para Julio Zamora la primera variable de ajuste siempre han sido los trabajadores, así sucedió el año pasado cuando en plena pandemia recortó las horas de trabajo del servicio de fortalecimiento familiar.

Todos gobiernan contra lxs trabajadorxs

En el distrito todas las fuerzas políticas (zamorismo, massismo y Juntos por el cambio), han gobernado o son cómplices para llevar a cabo la política de ajuste contra los sectores populares. La disputa al interior del Frente Todos, entre Julio Zamora y Sergio Massa, no impidió que presentaran listas únicas, encabezando Gisela Zamora, mujer del intendente en una lista donde la mayoría de concejales corresponden al massismo, estos choques no pueden ocultar que tanto Zamora como Masa han gobernado priorizando los intereses patronales y de los especuladores inmobiliarios. Está disputa al interior del Frente de Todos había llevado a que todo el 2020, el Zamorismo pactara con la oposición de Juntos por el Cambio la entrega de la presidencia del Concejo Deliberante a Segundo Cernadas, concejal de Juntos por el Cambio y precandidato de la lista que presenta Santilli a nivel provincial por Juntos, que va a internas contra Massot, defensor de la última dictadura militar. Situación que no va impedir que en la lista de Juntos local posterior a las PASO, esté compuesta por candidatos derechistas.

Los acuerdos entre el oficialismo de Zamora y la oposición de Juntos por el Cambio, también se reflejan en las votaciones unánimes como la rendición de cuentas de los resultados económicos y financieros del ejercicio municipal del 2020 del gobierno local.

Vamos con el Frente de Izquierda-Unidad para enfrentar a los candidatos que nos hundieron en la pobreza y la miseria

La campaña del Partido Obrero en la Lista Unidad del FIT-U pone el acento en la defensa de las reivindicaciones populares.

La lucha por la conquista de la tierra y la vivienda contra la monopolización por los pulpos inmobiliarios, toma una prioridad en el distrito. La importante asamblea barrial de campaña realizada junto a cientos de vecinas y vecinos de las Tunas y otros barrios populares, aportan al carácter popular de una campaña.

La lucha por un plan de viviendas y urbanización bajo control de los trabajadores es de enorme importancia en un distrito y una región considerada para el negociado de los grupos inmobiliarios. Defendemos el reclamo popular por la no a la construcción de mega emprendimientos de lujo en el distrito.

Levantamos el programa de defensa de los puestos de trabajo contra despidos y suspensiones. La lucha por el salario igual a la canasta familiar y el pase a planta de todos los trabajadores. Por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Vigencia del mejor convenio colectivo de trabajo. El pase a planta permanente de todos los trabajadores municipales.

El Partido Obrero y el Polo Obrero han estado en cada pelea para enfrentar a los responsables del ajuste.

Llamamos a votar la Lista 1A – Unidad de la Izquierda en defensa de la tradición histórica del FIT-U, que encabezan Nicolás del Caño, Romina Del Plá y Néstor Pitrola en la provincia, y en Tigre a Paula Akerfeld y Ramiro Tissera para concejales.

Para enfrentar a los ajustadores, defensores de los especuladores inmobiliarios y las patronales precarizadoras, desarrollemos una alternativa política de las y los trabajadores.