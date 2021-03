Fernández en Chubut: patotas de la Uocra y rechazo a la megaminería

El helicóptero de Alberto Fernández fue recibido en Lago Puelo al grito de “No es No” y “el agua no se vende, se defiende”.

Desde el lugar los manifestantes denunciaron la ausencia de policía y un claro escenario de “zona liberada”. Durante varias horas la situación quedó virtualmente bajo control de una patota de la Uocra -llegada desde localidades cercanas- y punteros del PJ, que armaron un cordón para reprimir a los vecinos que perdieron todo e incluso agredieron a periodistas.

Mientras continúan focos de fuego activos en El Maitén, Lago Puelo, El Hoyo, la “ayuda” que trae el gobierno nacional es insuficiente. Se trata de 200 millones de pesos de fondos de Adelantos del Tesoro Nacional que, si tomamos en cuenta los costos de construcción según el Instituto Provincial de Vivienda, solo alcanzaría para un cuarto de los 250 afectados.

El recorte del presupuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego, aunque intenten disimularlo con la creación de un Fondo que se capitaliza mensualmente con recursos que provienen de las pólizas de seguro, implica un guadañazo del 32%, cuyas consecuencias están a la vista. El gobierno provincial de Arcioni “contribuye” a este desastre, desentendiéndose de lo más elemental: adeuda sueldos a los brigadistas que combaten el fuego con recursos escasos.

Read more

La declaración del “Estado de Desastre Ígneo” que existía previamente es un saludo a la bandera, o peor, una muestra de cinismo, considerando la reducción del presupuesto general. Solo la gravedad de los incendios obligó a un refuerzo destinado a las localidades más afectadas: El Hoyo, Epuyén, El Maitén, Cholila y Lago Puelo, que no superó los 10 millones de pesos, una migaja. A esto se agregó un subsidio de la Legislatura por $1.725.000 por única vez. Evidentemente los recursos asignados no se corresponden con la gravedad de la situación que se atraviesa, con una superficie arrasada que se estima en 1.400 hectáreas, más de 200 familias evacuadas que lo han perdido todo, y la muerte de Sixto Garcés, peón rural, cuyo cuerpo apareció calcinado en la zona de El Maitén y la presunta muerte de una mujer que residía en Golondrinas y falleció en el Hospital de Bariloche, cuyos datos no han podido ser corroborados.

Fernández se retiró de Lago Puelo, sin haber hablado con los medios locales, tras una conferencia de prensa fallida. Entre las pocas declaraciones que hizo, deslizó que la megaminería es algo que tiene que resolver la población chubutense, ninguneando los dieciocho años de historia que el pueblo chubutense tiene contra este emprendimiento de saqueo y, a su vez, intentando disimular los propios compromisos que el gobierno nacional ha declarado para con las mineras.

Por horas de la tarde Fernández emitió declaraciones respecto a “la violencia que algunos pocos han demostrado”, para luego agregar “hay dos miradas, la de la cordillera y la del resto de Chubut». Con esto se suma a la campaña de criminalización de la protesta y demonización del movimiento ambiental, mientras omite hablar de la patota organizada de la Uocra que, repetimos, actuó como fuerza de choque contra una manifestación de vecinos que reclaman soluciones al drama que viven en estas horas sin dejar de expresar el sentimiento antimegaminería y la defensa de su tierra.

Por otro lado, las asambleas denunciaron desde el primer momento la presencia de infiltrados por parte de la policía. Por estas horas circula la patente del vehículo en el que se retiraron aquellos que fueron identificados, vinculado a la División de Investigaciones de la Policía de Chubut. La figura del fascistoide ministro Massoni está nuevamente cuestionada, por haber liberado la zona para que actúe la patota de la Uocra y por meter infiltrados en la movilización.

La visita de Fernández nada clarificó sobre el origen de los incendios. Necesitamos una comisión investigadora independiente para llegar a la verdad, un programa de reparación integral de los daños ambientales y los recursos necesarios para recuperar lo perdido por cada familia.

Toda la provincia, no solo la cordillera, se prepara para derrotar nuevamente al lobby megaminero este martes 16, cuando sesione la legislatura en forma virtual. Redoblemos la movilización y los cortes de ruta para echar a las mineras y a su agente, el gobierno de Arcioni.

Read more