Fin de año en La Matanza: 5 mil familias celebraron el ingreso de la izquierda al Concejo Deliberante

Federico Imas @ojoobrerofotografía.

El sábado 4 de diciembre, en el Campo Santiagueño, un predio reconocido en el distrito por sus festivales familiares, nos reunimos los 74 barrios organizados con el Polo Obrero de La Matanza, para festejar el ingreso de Juan Romero al Honorable Concejo Deliberante (HCD) y la enorme elección que fue fruto de la inserción en los barrios de la izquierda con el Polo Obrero.

La organización se realizó en menos de una semana, pero fue el tiempo suficiente para poner manos a la obra del gran evento llevado a cabo; broche de oro para una campaña política-electoral que comenzó con aquel “Matanza de punta a punta”, que fue la puesta en marcha de la campaña en los barrios con dos actos multitudinarios en villa Celina y Virrey del Pino KM 47, y continuó con recorridas casa por casa, mesitas de agitación, un despliegue militante; parió una movilización de 9 mil compañeros/as, sin antecedentes en el distrito, con petitorios de 100 barrios y 15 mil firmas que reclamaban la urbanización, obra pública, por basta de contaminación y tierra y vivienda para todxs. Ésta organización ha demostrado que puede garantizar desde pegar un afiche, defenderse en un cuarto oscuro contra los punteros, hasta un asado para cinco mil familias.

Esto habla de la conciencia de lxs compañerxs a la hora de emprender una actividad política, y social. Ya lo demostraron por ejemplo el dia de las infancias, cuando organizaron decenas de festejos; o en la más cruda pandemia, sosteniendo ollas en plazas y comedores. Quienes subestiman al movimiento piquetero no saben de lo que hablan.

La organización barrial ha pegado un salto no solo en cantidad, sino también en calidad. Los votos cosechado del FIT-U en La Matanza están directamente ligados a ésto, a una batalla política que dieron lxs compañerxs, disputando cada voto, y luego defendiendolos con 3 mil fiscales.

Quienes fuimos parte de la organización del evento tal vez no tomamos dimensión de lo que fue, pero lxs compañerxs que participaron nos lo han hecho saber en sus cálidas palabras de felicitaciones, que fue una jornada extraordinaria.

Desde el día anterior, el viernes, comenzamos el armado, colocando todas las banderas de los barrios, dejando el predio en condiciones para el día siguiente recibir a todxs. Nada de esto hubiera sido posible sin los compañeros de “Depo” central, a quienes les debemos nuestro más grato aplauso, que estuvieron 48 horas a disposición ante cualquier emergencia.

Lxs trabajadorxs del Campo, a quienes enviamos un gran abrazo, iniciaron ese dia la elaboración de cientos y cientos de docenas de empanadas caseras a horno de barro, que fueron un manjar. Y los parrilleros se lucieron cocinando miles de kilos de asado, matambre, chori, cerdo y vacío. Los barrios colaboraron con ensaladas y cosas dulces para el brindis. Cada cual llevó su bebida, y los barrios más lejanos se organizaron en micros para llegar todos juntos.

Participaron alrededor de 1.500 niñxs, a quienes agasajamos con lxs personajes animados que les dieron una alegría con su visita, entre caramelos y cotillón.

La juventud se lució con su muestra anual. Ensayaron con mucho esfuerzo. Son lxs pibxs de la batucada que comenzó a formarse hace apenas dos o tres meses y tiene a la cabeza a chicos y chicas de oro que dos veces por semana le ponen el cuerpo y la energía para sacar adelante las clases. Será una gran batucada que tiene desafíos por delante. Le pusieron ese punch de agite con los cantitos del PO y del Polo.

Dos bandas musicalizaron la jornada e invitaron a bailar a cientos y cientos de participantes, con cumbia y cuarteto hasta que cayó el sol. También se realizaron bailes típicos de Bolivia, con dos fraternidades que la rompieron, organizados con los delegados de Villa Celina.

El centro de la escena lo ocuparon lxs oradorxs, que saludaron y colocaron ejes agudos, balanceando el 2021. La presencia de Romina Del Plá, Guillermo Kane, Lilian Rojas, Nestor Pitrola, Chiquito Belliboni, Gabriela De La Rosa y, por supuesto, Juan Romero le dio a la actividad todo el marco político que oyeron los compañeros con mucha atención.

Gracias a la colaboración de lxs delegadxs, que le han puesto el cuerpo al armado y al desarme -que duró hasta altas horas de la noche-, en las tareas que se fueron desarrollando durante el día, y especialmente a quienes formamos parte del secretariado barrial, sin eso no hubiera podido llevarse nada a cabo. Han puesto toda disposición, logística y buena leche. Vale mencionarlos a todxs ellxs: a Lili, que desde el primer momento pensó en las necesidades elementales de la locación y las provisiones; Jorge, que se puso al hombro el armado; Lorena y su compañero Jesús, grandes compañeros que pusieron su vehículo, pero no solo eso sino que garantizaron la mayor parte de cuestiones centrales; Griselda, que estuvo de principio a fin; Karina y Roxana, siempre al pie del cañón; Seba, que sostuvo todo el dia el stand del Polo que fue un éxito; Marisol, que remató la última parte de los miles y miles de suvenires que se llevaron lxs compañerxs; Saida, que armó lo de los bailes típicos; lxs pibxs de la JPO, Camila, Milagros, Javier, dani. Detrás de todos estxs compañerxs son infinitos los equipos de trabajo que se pusieron al frente de la actividad, cada cosa que se armó ellxs estuvieron detrás, junto a más compañerxs que no nos alcanzaría este espacio para mencionarlos. Por ellxs es que vale la pena luchar. El Polo Obrero demostró que podemos organizarnos para la pelea contra el ajuste, y también para pasar una gran jornada de disfrute y en familia. Una gran familia obrera.

Gracias a quienes colaboraron y fueron parte de este gran cierre de año. Aún faltan batallas, el 11 estaremos copando la Plaza de Mayo contra el FMI, el 19 y 20 de diciembre también, porque la plaza y la memoria no se regalan ni se negocian.

Este miércoles 8 seremos protagonistas de un paso y un desafío que estamos dispuestos a asumir ingresando al Concejo Deliberante. Vamos por más.

Read more