Gabriel Fredes: “En Chubut necesitamos una alternativa”

Gabriel Fredes es vecino de la ciudad de Trelew, víctima de la violencia policial e institucional que tuvo su pico durante la cuarentena. Recibió un disparo en la cara con un arma antitumultos, en un operativo de saturación el 14 de junio del 2020. Luego de denunciar a la policía, el propio ministro Massoni amenazó e insultó a su hijo de 14 años para intentar amedrentarlos. En esta entrevista, Gabriel cuenta su lucha y plantea la necesidad de impulsar una alternativa política

¿Cómo fue tu caso por el cual estás luchando?

“A mí me pegó un disparo la policía y a partir de ahí sufrí mucha persecución, como un allanamiento en donde rompieron cosas de mi casa. Por esas injusticias empecé a marchar junto a la Comisión contra la impunidad y por la justicia. La corrupción y la violencia policial es mucha, por eso salimos a luchar”.

¿Qué pasó con tu hijo?

“Lo detuvieron a la vuelta de mi casa, por el solo hecho de ser apellido Fredes y el mismo ministro Massoni le pegó. Es un chico de 14 años. Es parte de la persecución por las denuncias que hicimos. Como gente trabajadora estamos cansados no nos merecemos esto”.

¿Cómo ves la situación de Chubut?

“Acá son siempre los mismos. La situación es muy difícil. Los chicos hace tres años sin clases, la salud está para atrás, la gente no cobra su sueldo. Las propuestas del PJ, del kircherismo, del Pro, de los radicales es lo mismo, es como que estamos en un círculo con siempre lo mismo. Por eso la situación acá en Chubut, sino hay otra alternativa, otra gente que presente propuestas distintas, si esto no cambia, pienso que va a empeorar por cómo lleva este gobierno la provincia, mucha desocupación, hambre, los grandes medios de comunicación no te informan nada, te mienten. Vemos difícil la situación sino hay algo diferente, otra propuesta”.

¿Por qué considerás que el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad son una alternativa para estas elecciones?

“Siempre escucho las propuestas de la gente. Escuché sus propuestas, cómo luchar, cómo sacar todo esto que están haciendo en Chubut de entregar todo, los recursos naturales, por eso cuando te vi en la marcha te dije que ustedes son una buena alternativa. Ojalá, Dios quiera que la gente empiece a escuchar la propuesta y tomar conciencia, porque la gente está cansada y no quiere votar lo mismo. Estaría bueno que puedan difundir sus propuestas de trabajo, sería una buena alternativa para lo que es educación, salud, las fuentes de trabajo. ¡Basta de represión contra los trabajadores! Los trabajadores tenemos derecho a reclamar, pero te hacen causas, te balean, te pegan. Yo escuché las propuestas del Partido Obrero y me interesó, me parece muy bueno y es bueno que se hagan escuchar”.

