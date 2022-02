Gri Calviño: es crucial superar el aislamiento

El viernes 4 de febrero vencieron los veinte días hábiles de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo ante el despido de 36 trabajadores de la metalúrgica Gri Calviño. Ese mismo día tuvo lugar una reunión entre la patronal y la UOM seccional Quilmes-Varela-Berazategui en forma virtual con la presencia de decenas de trabajadores. La misma se dividió en dos partes, una en las puertas de la planta industrial y la otra en la puerta de la seccional de la UOM. Durante la segunda parte los trabajadores encendieron gomas en la puerta del local sindical y cortaron las vías del ferrocarril Roca, que se encuentran a pocos metros. La reunión terminó sin ningún acuerdo.

La patronal sostiene los 36 despidos, el lock out y no paga los premios adeudados, cuyo logro fue obtenido en luchas pasadas. En ese contexto, la planta situada en Florencio Varela está militarizada con la presencia de decenas de policías armados y patrulleros en su interior. La patronal, que no pierde dinero (se trata de una multinacional con plantas en Argentina, Sudáfrica, España, China, Estados Unidos, India, Brasil y Turquía), puesto que el negocio de las torres eólicas es muy rentable, tiene un desarrollo enorme en el sur del país, y exporta a Estados Unidos, pretende ajustar cuentas con el activismo combativo y antiburocrático que ha resistido todos los embates patronales de los últimos años, haciéndolos retroceder. Su finalidad es dejar aislado al cuerpo de delegados combativo para imponer en forma definitiva condiciones esclavizantes de trabajo.

Con todo, al finalizar la reunión del viernes 4 se llegó al acuerdo de extender la conciliación hasta el miércoles 9 de febrero en forma voluntaria, comprometiéndose la patronal a hacer efectivas las quincenas, incluidas las de los despedidos, sin que esto se cumpliera hasta el 8 de febrero, fecha en la que se bloquearon con gomas quemadas los dos portones de acceso a la planta por parte de alrededor de cuarenta trabajadores. Aunque una delegación de la UOM encabezada por Gutiérrez se hizo presente, esto no fue más que una presencia testimonial, que solo se limitó a un compromiso de enviar alimentos, arrancados por la combatividad obrera.

En este marco, resulta evidente que la patronal juega al desgaste por aislamiento y hambre, y que la burocracia de la UOM, liderada por Francisco Gutiérrez y Córdoba, actúan en complicidad con ella. Con diversos pretextos han eludido la convocatoria a un congreso de delegados de la UOM para votar un paro por la reincorporación de los compañeros despedidos y el cumplimiento de los acuerdos obtenidos con la lucha.

Es urgente y primordial lanzar una campaña fábrica por fábrica metalúrgica de la seccional, abriendo un debate con sus trabajadores para obtener la solidaridad con esta lucha y elevar un pliego general con los reclamos urgentes en materia salarial, contra la flexibilidad laboral, para unificarlos y arrancar un congreso de delegados con mandato de las asambleas de fábrica, que resuelva un plan de lucha y enfrente de conjunto a las patronales. Este es el desafío de la combativa y sacrificada clase obrera de Gri Calviño y de su cuerpo de delegados.

Queda claro, y las reflexiones de los trabajadores de Gri Calviño lo ratifican, que los gobiernos nacional y provincial apoyan a la patronal de Gri Calviño (Ministerio de Trabajo y policía mediante) y que la acción de la patronal está en consonancia con el acuerdo con el FMI y las exigencias de la patronal nucleada en la Unión Industrial Argentina, todos los cuales pretenden vía libre a la sobre explotación de la clase obrera para embolsarse super ganancias.

