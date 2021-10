«Hay mucho descontento entre los vecinos, no han resuelto los problemas de Moreno”

El FIT-U hizo una gran elección en Moreno ¿cuáles pensás que fueron las causas?

Lorena: En principio hicimos una gran campaña, creo que eso fue uno de los puntos centrales. Nos hemos metido en el Moreno profundo, fuimos a los centros comerciales, peleamos el voto casa por casa y creo que eso es uno de los motivos de nuestra elección, que hasta ahora fue histórica.

L: En estos dos años de gestión, no es bueno el balance de Mariel Fernandez. Hay mucho descontento entre los vecinos, muchas quejas. No ha resuelto los problemas de Moreno, el tema de las calles, la iluminación, la recolección de basura, estos son problemas que no han sido resueltos.

¿Cuál es la situación social en Moreno?

L: La situación social en el distrito es muy pobre. hay mucha falta de trabajo y esto se nota en el crecimiento del Polo Obrero, con las grandes necesidades de trabajo, salud, vivienda, educación.

Ustedes vienen denunciando la situación del sistema de transporte y la acción de la empresa La Perlita ¿en qué consiste la denuncia?

L: Principalmente la denuncia es que es una empresa monopólica que hace lo que quiere, destruye las calles, y después entrega migajas de asfalto para los arreglos. Además el servicio es malo, no tiene frecuencias, pasa poco, y los vecinos no pueden subir al colectivo.

Y ¿qué proponen desde el consejo en relación a estas situaciones?

L: Una de las principales propuestas nuestras es la apertura de los libros contables de la Perlita, el control del recorrido, que los recorridos entren a todos los barrios y la apertura de los libros contables del municipio, para ver donde están los fondos de las obras que no se hicieron.

L: También vamos a llevar proyectos por la urbanización real de los barrios, la creación de viviendas populares, el arreglo de las calles, la iluminación, y la recolección de basura.

Moreno es el distrito donde fallecieron Sandra y Rubén, bajo el gobierno de Vidal, por el pésimo estado de la infraestructura escolar. Vos sos docente, ¿cómo están hoy las escuelas?

L: En general estuvimos haciendo un relevamiento de escuelas, y la realidad es que hay muchas escuelas que no cumplen con las condiciones básicas para ser seguras y dignas, no cumplen con los 12 puntos de habitabilidad. Hay un montón de obras que no se hicieron y lo que sucede es que los chicos van a las escuelas sin condiciones. Actualmente, cuando hablamos de justicia por Sandra y Rubén, estamos hablando de esto, de que las escuelas estén seguras.

