José C. Paz: con cortes de ruta, vecinos imponen medidas contra los basurales

En José C. Paz la intendencia, bajo el mando político de Mario Ishii, lleva más de 20 años, en los que no ha satisfecho ninguna de las necesidades básicas en las cuestiones más elementales para la calidad de vida en el distrito. En el distrito existe un gran basural en el barrio San Atilio que es utilizado por el municipio como lugar de descarga de camiones con distintos tipos de desechos urbanos. El municipio se ahorra millones de pesos en el tratamiento adecuado de la basura, y frente al reclamo genuino de las familias de los barrios lindantes al basural no tiene mejor idea de quitarse de encima su propia responsabilidad y echarle la culpa a los propios vecinos. A este gran basural a cielo abierto se le suman cientos de basurales en cada baldío en los barrios. Es el caso del basural en el barrio Vucetich, paradojalmente ubicado justo en el baldío detrás del Hospital Caporaletti.

Los vecinos de los distintos barrios van protagonizando distintos reclamos al municipio. El reclamo por el cierre del basural en San Atilio lleva años. En las últimas semanas los vecinos de Vucetich y Roosevelt vienen reclamando por la urbanización del barrio, cansados del anegamiento de las calles y casas ante cada lluvia, por lo que han realizado cortes en la Av. Croacia, arteria que cruza al barrio por el medio y además conecta a José C. Paz con la localidad de Pilar.

Al reclamo por la urbanización que protagonizaron los vecinos, acompañados por el Polo Obrero con presencia en distintas asambleas en estos barrios, se le sumaron otros vecinos con sus reclamos, como el reclamo por el saneamiento del basural detrás del Caporaletti. Luego de dos jornadas de lucha con cortes de ruta y asambleas, al municipio no le quedó otra que atender estos planteos. Al día siguiente de la segunda jornada, las máquinas y camiones municipales limpiaban el basural de Vucetich, y los vecinos eran recibidos por la Dirección de Obras.

El resultado de dos décadas de gobierno de Ishii es que en promedio el 90% del distrito no posea ni agua potable ni cloacas (Indec 2010), contando con estos servicios básicos solo los barrios federales de viviendas construidos con fondos nacionales (con enormes problemas por falta de mantenimiento del servicio a cargo del municipio) y el único country localizado en el distrito en el extremo norte del partido: el Golf Country Club.

El intendente hace alarde, todos los años, de la firma de convenios por obras con Aysa, bajo distintos gobiernos desde tiempos de Kirchner-Scioli, Macri-Vidal y en la actualidad bajo la dirección de Malena Galmarini y la gobernación de Kicillof. Prometen soluciones a estos problemas, pero pasan los años y las obras no aparecen. La responsabilidad del gobierno municipal, y el conjunto de la oposición patronal (Juntos) -que tiene representación en el Concejo Deliberante local-, es inocultable.

Este desastre en materia de obras públicas se refleja en la total inexistencia de urbanización en los barrios, con barriadas enteras sin asfaltos, o con cintas asfálticas precarias que no resisten el propio peso vehicular y en meses se deterioran; sin veredas e incluso iluminación. El cuadro de situación es de tierra arrasada por 20 años de pejotismo.

Para que los trabajadores tengan una voz en el Concejo Deliberante, en noviembre entremos con el FIT-U y Sandra Becerra al HCD

El cuadro de situación arriba relatado es un botón de muestra no solo del desastre en el que hundieron al distrito los gobiernos de Ishii y la oposición patronal que actúa en José C. Paz, también es una demostración de la fuerza que puede adquirir la lucha por los reclamos más urgentes de las familias laboriosas cuando se empalma con una organización que va hasta el final con un programa de independencia política de los gobiernos como el Polo Obrero y el Partido Obrero. Demuestra que cuando los luchadores se convierten en voceros de sus propios barrios y se forman asambleas de barrio democráticas, donde todo se debate y resuelve colectivamente, los punteros van quedando aislados y se fortalece la lucha por las necesidades de los barrios.

El desafío que se presenta en la etapa inmediata, marcada por la gran elección del Frente de Izquierda en José C Paz, es que esa fuerza de las luchas llegue al Concejo Deliberante dominado por los bloques del PJ y JxC, de la mano del FIT-U, con una representante genuina de los trabajadores y los barrios. La conquista de una banca en el Concejo convertiría al HCD paceño en una caja de resonancia para todos los reclamos de los trabajadores, de la juventud de los barrios y de las mujeres.

Sigamos luchando en las calles y en los barrios por la verdadera vida que queremos, sin punteros, sin privilegios para los amigos del poder, con trabajo genuino y obras públicas, con viviendas dignas donde vivir, con espacios verdes para la recreación y la sustentabilidad del medioambiente, para conquistar la calidad de vida que años de gobiernos capitalistas nos han negado, mientras los poderosos y sus títeres políticos se alternan en el poder para sostener sus privilegios de clase mientras empobrecen, contaminan y hambrean a las mayorías laboriosas de este país.

Vamor por el triunfo de todas las luchas. Por el ingreso al HCD de todos los reclamos. En José C. Paz y en todo el país, vamos con el Frente de Izquierda Unidad, el único voto que le duele a los dueños del poder.

