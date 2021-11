José C. Paz: el FIT-U ingresa al Concejo Deliberante

En el distrito bonaerense de José C. Paz, con más el 80% de las mesas escrutadas, ingresa por primera vez la izquierda al Concejo Deliberante, de la mano de la dirigente histórica del Polo Obrero y del Partido Obrero, Sandra Becerra. Con estos datos los concejales del FIT-U serían dos, ingresando Iván Ponce de Izquierda Socialista.

En la elección municipal, la lista del Frente de Todos se impuso con un 48,14%. En segundo lugar Juntos, con un 26,34%. Por su parte, el FIT-U acaba de hacer la mejor elección de su historia en el distrito pacense, con el 9,36% de los votos.

Sandra Marcela Becerra

50 años. Vive en el barrio Néstor Kirchner de José C. Paz.

Es ama de casa y estudia para finalizar el secundario en la sede 79, escuela Mariano Ferreyra en el comedor que dirige.

Empezó a militar en el polo obrero: en el año 2001 Con el Argentinazo comenzó a movilizar, y ya para el 2007 militaba plenamente en el Polo Obrero.

Juega un papel central en el movimiento piquetero y de trabajadores desocupados de José C. Paz. En 2011 conquistaron acceso a la vivienda para 150 compañeros, entre ellas la de Sandra donde en 2012 abrieron uno de los tantos comedores que el Polo Obrero organiza en José C. Paz. En 2018 el comedor añadió la escuela donde cientos de vecinos se acercan a completar sus estudios. La lucha contra el hambre y por obra pública en José C. Paz es de primer orden para el Polo Obrero que Sandra al día de hoy continúa dirigiendo y construyendo.