José C. Paz: el FIT-U logró la aprobación de un proyecto de saneamiento

Imagen: Corresponsal.

Sandra Becerra, concejal del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad de José C. Paz, presentó dos proyectos relacionados con la urbanización. El primero se trató de un proyecto de resolución por la limpieza de los piletones cloacales del barrio León, René Favaloro y Néstor Kirchner. El segundo proyecto se trató de una ordenanza para la creación de un espacio verde recreativo en el barrio Néstor Kirchner, donde ahora es un baldío. El primer proyecto fue aprobado en la sesión y el segundo proyecto logró pasar a comisión de infraestructura.

La presentación de dichos proyectos fue antecedida por asambleas y reuniones con vecinos que nos acercan diariamente los problemas que asedian a las barridas. Desde nuestra bancada ya hemos presentado otros proyectos, como el de la creación de centros integrales para mujeres y diversidades víctimas de violencia de género, y otro proyecto por la puesta en pie de una comisión de control social compuesta por mayorías de vecinos para la realización de las obras públicas, los cuales fueron bloqueados de manera unánime por el bloque mayoritario del Frente de Todos.

Haber conseguido el avance y aprobación es en primer lugar es un logro de los años de reclamos y movilizaciones que los vecinos de José C. Paz, junto a el Polo Obrero y el Partido Obrero, venimos llevando a cabo. La situación a la que nos condena el gobierno de Mario Ishii es de absoluta precariedad y abandono, la falta de entubamientos, asfalto, luminaria, basurales, árboles que no se podan y resultan un peligro, piletones cloacales que no se limpian, es la realidad de un sin número de problemas entre los que vivimos los barrios.

Para avanzar en el cumplimento de estos proyectos y para pelear por todos los reclamos necesitamos poner en pie reuniones y asambleas barrio por barrio para la organización de una agenda de obras públicas. Los vecinos de José C. Paz tenemos que torcer el rumbo de la realidad que nos hacen vivir Ishi, sus punteros y los punteros de Juntos por el Cambio, objetivo que solo lo vamos a conseguir mediante la fuerza de los barrios organizadas y en las calles.

Mario Ishii, quien mantiene hundido en la pobreza a nuestro distrito hace décadas, representa hoy la agenda de ajuste, tarifazos y hambre que el gobierno de Alberto Fernández y Kicillof llevan a cabo con el acuerdo con el FMI. Sigamos avanzando en la pelea por la urbanización de todos los barrios, para ello ponemos nuestra banca del concejo deliberante a disposición de las luchas y reclamos, por la agenda de las y los trabajadores.