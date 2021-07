Juegos Olímpicos: “Cuando necesitaban plata para prepararse no los apoyaban tanto”

La polémica desatada respecto al desfinanciamiento de la delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 ha dejado al desnudo la demagogia de un gobierno que ajusta los recursos para promover el deporte y el atletismo nacional, en contraste con los millonarios fondos que se giran para el pago de la deuda externa y la bicicleta financiera de los banqueros.

Una publicación del influencer Santiago Maratea fue suficiente para demoler la fachada montada por el gobierno nacional: “Cuando necesitaban plata para prepararse no los apoyaban tanto, je”.

El comentario fue publicado en una historia de la cuenta de Instagram de Maratea sobre una impresión de pantalla del tuit del Jefe de Gabinete Nacional, Santiago Cafiero, que rezaba: “Orgullo por nuestra delegación. Talento, trabajo, amor y solidaridad. Eso representan. A la distancia, el pueblo está unido alentándolos en estos Juegos Olímpicos. ¡Vamos Argentina! ”

Ajuste olímpico

La publicación de Maratea está más que justificada. A fines del mes de mayo, el influencer montó una campaña solidaria para recaudar los fondos que la delegación argentina precisaba para garantizar la participación de 33 deportistas en el Sudamericano de Guayaquil, un torneo importante para la clasificación a las olimpiadas.

La competencia iba a ser originariamente en Argentina y la Secretaría de Deportes y la Confederación Argentina de Atletismo (Cada) ya habían confirmado la participación de 84 atletas (46 varones y 36 mujeres). Sin embargo, debido a la pandemia, la competencia se trasladó a la ciudad ecuatoriana.

Ante esto, la Cada solicitó la financiación de la participación de 50 atletas y 10 oficiales, de los cuales el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) solo aprobó “19 atletas” y 9 oficiales, descartando al resto de los competidores. El “obstáculo” era el pago de un Charter por el valor de 160.000 dólares.

Dejados en banda por el Estado y el gobierno argentino, los y las deportistas “descartados” comenzaron una campaña para financiarse los gastos y poder participar del evento. La colaboración de Maratea fue importante, ya que no solo organizó la colecta para cubrir el costo del traslado sino que negoció una rebaja del valor del vuelo a 99.000 dólares, algo que el Estado ni intentó.

La denuncia de Maratea dejó al descubierto al gobierno y sirvió de telón para que muchos atletas sumaran sus propias experiencias.

La santafesina Luciana Gómez Iriondo (salto con garrocha) denunció desde su cuenta en Instagram que el gobierno suspendió la participación nacional en el XVIII° Campeonato Mundial U20 de Nairobi, Kenia, de agosto. La razón, el gobierno no quiere financiar el traslado de los 5 competidores nacionales por considerarlo excesivamente oneroso.

Otro es el caso de la selección argentina sub 20 de waterpolo, quienes tuvieron que vender alfajores para pagarse los gastos de cara al Mundial que se disputará en Praga, República Checa, entre agosto y septiembre. “Cuando pedimos el presupuesto a la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos nos dijeron que no había para nosotros, que solo podían cubrir los viajes de los entrenadores”. Respecto a la plata que no se usó en 2020, ante la suspensión de la competencia, les dijeron que “se utilizó para sanidad, que cada uno iba a tener que pagar sus cosas”, señaló Ignacio Setti, del seleccionado nacional. El dinero que necesitan para viajar asciende a unos 40.000 dólares.

La desfinanciación del deporte y el atletismo nacional es parte de la política de ajuste del gobierno: no hay plata para el deporte de alto rendimiento pero si para los banqueros y especuladores de la deuda externa. Solo en el primer semestre del 2021 se gastaron $570.000 millones en el pago de intereses de Leliqs y pases.

La meta de déficit fiscal cero es a costa del sacrificio de los trabajadores y el desaliento de las actividades recreativas y deportivas. El destrato del gobierno ante los competidores nacionales en estos eventos es solo la punta del iceberg de una política mayor de liquidación de las bases, promoción y desarrollo del deporte, librado al control de los negocios capitalista allí donde existan negocios rentables y al más recóndito ostracismo donde no.

El gobierno ha fijado sus prioridades en el capital financiero internacional y el FMI, contra el pueblo trabajador y la desarrollo del atletismo el deporte nacional.

