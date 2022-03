Jujuy: importante conferencia de prensa por detenciones ilegales y represión de Morales

Ojo Obrero Fotografía

Se realizó una conferencia de prensa con importantes organizaciones de derechos humanos que viajaron hasta Jujuy como Apel, Correpi, Serpaj, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, la Asociación de ex-detenidos desaparecidos y organizaciones sociales y políticas. El pasado jueves 3/3, por orden del gobernador Gerardo Morales (UCR) la policía provincial de Jujuy reprimió salvajemente, en distintas localidades, el reclamo por alimentos y trabajo genuino protagonizado por el Frente de Lucha Piquetero provincial.

A instancias del Juzgado de Control N° 6 de San Pedro a cargo de Daniel Ibáñez, y el fiscal Jorge Blanco, de la Fiscalía de Investigación Penal N°2 de San Pedro, privaron de su libertad a cinco compañeres del MTR-Votamos Luchar, una compañera de la CUBA-MTR y un compañero del Polo Obrero, quienes desde el viernes se encuentran alojados en los penales de Gorriti y Alto Comedero.

Si bien las causas que les quieren imputar son excarcelables, el gobierno de Morales y la justicia de Jujuy, con distintas maniobras (como el reciente cambio de juez) tienen la intención de no respetar el derecho a esperar el proceso y juicio en libertad.

Eduardo Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero: “Es una situación social en la cual los trabajadores y trabajadoras están realizando un reclamo, como la docencia, sanidad, municipales. Hay una lucha contra el ajuste provincial y nacional, no es un reclamo aislado. Los compañeros que están detenidos en los penales fueron torturados por la policía de Gerardo Morales, remitiendo a épocas de represión en la Argentina. Son rehenes de la política de este gobierno ajustador: quiere amedrentar a las organizaciones y al conjunto de los trabajadores que están luchando por sus derechos. No es solo el reclamo por la comida que no llega a los comedores, sino por el ajuste que aplica el gobierno en todo el país, hundiéndose en el ajuste que viene con el pacto con el FMI. Tienen la anuencia del gobierno nacional. Vamos por una campaña nacional por su liberación, basta de presos por luchar. Será un reclamo fundamental del plenario nacional del Frente de Lucha Piquetero el 10 y 11 en Plaza de Mayo. De Ushuaia a La Quiaca vamos a votar un plan de lucha nacional por la liberación de los compañeros”.

La referente del CUBA-MTR dijo: “Han tratado de ocultar la gravedad de lo que ocurrió. Viajaron las delegaciones de DDHH porque no se puede tapar la aberrante situación de 7 detenidos. Jamás mentimos, si los organismos están acá es porque la ilegalidad de la detención es total. Agradecemos el esfuerzo que hacen las organizaciones para no seguir criminalizando la protesta. 12 cuadras de movilización en Jujuy, por la liberación de nuestros presos, y no vamos a bajar los brazos”.

En la conferencia de prensa tomó la palabra Néstor Pitrola, dirigente nacional del Partido Obrero y diputado mandato cumplido. “Esto se está transformando en una causa nacional, vamos a llevar a Jujuy al escenario nacional reclamando la represión de Morales y exigiendo la libertad de los presos por luchar. Mañana estaremos miles en las calle rodeando el Congreso contra el pacto del gobierno y la oposición contra el Fondo. No podemos separar el apoyo decidido de Morales como una pata fundamental al ministro Guzmán y al ajuste de Fernández al pacto que tratará Diputados. Esta represión es una hoja de ruta que le marca a los gobernadores y a todo el régimen político, de regimentar la protesta social. Morales está confundido: cree que a través de la represión y la cooptación va a poder doblegarnos: el Frente de Lucha Piquetero no se va a doblegar ante ningún gobierno del signo que sea. Luchamos contra Macri, Fernández y cualquier gobernador”.

Un compañero del movimiento Teresa Rodríguez expresó: “Estamos a pocos días del 24 de marzo y nos recuerda a las peores épocas de la dictadura. San Pedro está sitiado: los compañeros con banderas o referencias al Frente de Lucha Piquetero son cazados por la policía y reprimidos, por orden del gobierno de Morales y el amparo del gobierno nacional. Llamamos a la unidad a todos quienes estén dispuestos a no dar tregua con quienes nos gobiernan”.

En representación de la MTR- 12 de abril: “El acuerdo que se votará en el Congreso ya está implementado en la provincia de Jujuy. Falta trabajo, no hay alimento, hay niños desnutridos. Se violan los derechos de todas las mujeres. Tiene que ser tapa de todos los medios nacionales: en Jujuy se tortura, se reprime y se detiene ilegalmente. Es lo que venimos a denunciar”.