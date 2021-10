La campaña hacia noviembre en Catamarca

Las elecciones Paso en Catamarca han dejado un cuadro donde el oficialismo provincial ha consagrado una victoria aplastante contra la oposición patronal de Cambiemos. Veinte puntos separa la lista que encabeza Lucia Corpacci (actual diputada y ex gobernadora), quien obtuvo el 51,15% de los votos, a la lista ganadora de la interna de Cambiemos encabezada por Flavio Fama (rector de la Universidad Nacional de Catamarca) con el 31,40%. Con estos resultados, el gobierno va por el control de la Cámara de Diputados, relegando a una oposición que no cuestionó la orientación prominera, clerical y saqueadora del peronismo. La novedad en la elección es la posibilidad de que la izquierda ingrese a la Cámara de Diputados, con un programa de defensa de los reclamos populares.

¿Por qué la victoria del Frente de Todos en Catamarca?

La derrota del Frente de Todos a nivel nacional, resultado de la bronca contra un gobierno que ajustador brutalmente al pueblo, en Catamarca no tuvo la expresión electoral de otros distritos. El electorado no relacionó directamente la candidatura de Corpacci como una expresión del gobierno de Fernández en la Nación y de Jalil en la provincia. Se votó la figura de una candidata que aprovechó el vacío político que deja una oposición casi inexistente.

Pero esto no basta para explicar la enorme diferencia del Frente de Todos, es necesario poner en discusión a los sectores de la oposición patronal al Frente Cambiemos, una fuerza política que está en caída libre desde hace varios años en la provincia y que en esta elección ni siquiera contó con candidatos de peso en el aparato de su fuerza. Además, durante la últimas etapas se han limitado en una crítica superficial del gobierno que lleva a delante Jalil en la provincia, sin tocar los fundamentos de la gestión, ya que este lleva la línea política que impone la burguesía local y los designios de las corporaciones megamineras. La oposición está sin argumento ya que comparte todo con el gobierno. Sumado a esto está el desmembramiento de las facciones de Cambiemos, que arrastra el desgaste del Frente Cívico y Social y una disputa feroz por el manejo del aparato de la UCR.

La lista que ganó en la interna de Cambiemos levantó la necesidad de una reforma laboral para garantizar despidos y suspensiones. Sumado a esto, son antiderechos fuertemente vinculados al clero. En el caso de Fama es un agente de la mineras en la Universidad. En conclusión, la lista de la oposición es otra variante contraria a los derechos de los trabajadores y al servicio de las grandes corporaciones y la iglesia.

La agenda es imponer las Mega Mineras a costa de la represión y la persecución

El avance represivo del estado provincial contra los activistas de Andalgalá durante este año puso en el tapete que la agenda de estas elecciones está atravesada por los intereses de la Barrick Gold y la instalación del emprendimiento MARA-Agua Rica, interés que defiende de igual manera tanto Lucia Corpacci y el gobernador Raúl Jalil como Fama y Castillo de Cambiemos. Una solo agenda de todos los partidos del régimen, que dicho de paso son los mismos que defienden el acuerdo del FMI, todo en un solo paquete, que han defendido a los curas abusadores y que hoy apoya la designación de Manzur en el gabinete nacional. Tenemos una agenda antiobrera defendida a dos bandas, por el gobierno y por la oposición.

El frente Amplio Catamarca: una variable del PJ tradicional

El Frente Ampliado Catamarca es el nombre del Frente que en estas elecciones representa la alternativa del pejotista «Grillo» Ávila, actual diputado provincial por el partido de Cristina Kirchner, después de haber navegados por el massismo y antes por un frente anti K. Ávila quiere defender su cargo y una pequeña estructura que le permita negociar en la Cámara. El accionar de Ávila en los 4 años de legislador fue una política de acuerdos con el ejecutivo provincial.

Destacamos que el discurso antigobierno y en especial antiminero es solo una estrategia de campaña. En el legajo de Ávila no hay una sola línea de coincidencia con la lucha de los pueblos en contra de la megaminería salvo en tiempos de campaña, pero que después se extingue.

Estamos en frente de un arribistas de las luchas que es igual de peligroso que lo fue Alejandro Páez en Andalgala, intendente que llego a su cargo con un discurso antiminero y que hoy dirige el bloque lobbista megaminero del frente Cambiemos en la legislatura provincial.

La izquierda: su elección y objetivos

El 3,22% obtenido coloca al Frente de Izquierda como 4 fuerza y con posibilidades de ingresar a la Cámara de Diputados por primera vez. Nuestra campaña fue tribuna de la denuncia contra al ajuste que lleva adelante el gobierno nacional con el tota aval de los gobernadores y de la oposición de Cambiemos. Denunciamos el avance de las corporaciones mineras como una de las entrega de los recursos naturales en pos de acuerdos con los acreedores internacionales, así como a la oposición que durante la última década ha cogobernado la provincia y es igual de responsable por la desocupación la miseria y la entrega de nuestros recurso. Hemos tomado como eje la lucha por trabajo genuino, reclamando la reactivación productiva, salario igual a la canasta, la prohibición de despidos, el pase a planta permanente y que se termine la precarización laboral.

Entre nuestros ejes principales de la campaña estuvieron los reclamos de la mujer contra la violencia de género. Movilizamos en contra del femicidio de María Eugenia Olivera asesinada en Andalgalá por su expareja, con 6 denuncias previas, quien estuvo 2 meses desaparecida sin que se investigara el caso o se la buscara. Denunciamos que esta es la regla en la justicia y que este tipo de violencia contra las mujeres esta abalada por el Estado. Movilizamos por que se garantice la ILE en el interior, cosa que no está ocurriendo.

El programa que levanta el Frente de Izquierda Unidad en Catamarca atraviesa las principales luchas y causas de los trabajadores. Tenemos que profundizar la campana para que esta sea una caja de resonancia de los reclamos que no pueden ser presentados por el gobierno y la oposición de Cambiemos.

La lucha por el ingreso a la Cámara de Diputados es central. Tenemos la posibilidad de romper el bipartidismos histórico de la misma, para amplificar nuestra influencia política y llevar la voz de los trabajadores a un recinto donde hasta hoy no se ha escuchado. Para esto vamos a redoblar la campaña para que los que no fueron a las urnas, los que votaron en blanco como una forma de bronca, canalicen esta en la lista del FIT-U, también para que los que apoyaron a la lista derechista de Frente Cambiemos vean que la opción no es Ávila sino el FIT-U.

Con expectativas el FIT-U empieza una gran campaña.