La CGT ya empezó a entregarnos a la reforma previsional

Imagen: TyC Sports.

La CGT Acaba de declarar, por boca de Andrés Rodríguez (Upcn), su beneplácito con el aumento de la edad jubilatoria en cinco años, es decir 65 para las mujeres y 70 para los hombres.

“Hace tiempo que se está discutiendo la extensión de la edad jubilatoria porque hay cuestiones que contemplar: ha crecido la expectativa de vida y se extiende en el tiempo la capacidad de trabajo de hombres y mujeres. En la medida en que esto sea voluntario y haya fondos para sostenerlo, me parece que no es una mala idea que puede ser debatida”, dijo Rodríguez en declaraciones a AM 750 (La Nación 5/03/22).

Aunque el presidente en la apertura de sesiones, respondiendo a las críticas por la letra chica del acuerdo con el FMI que establece la modificación de las jubilaciones y de los “regímenes especiales” (docentes, docentes universitarios, mineros, choferes, luz y fuerza entre otros), tuvo que decir que no habría modificación de la ley jubilatoria, estas declaraciones del dirigente de la CGT reafirman que se encuentran en esa línea de reforma.

Siguen el libreto de Macri, que repitió en más de una ocasión el presidente Fernández, que esta “prolongación de la vida laboral” es… voluntaria.

De voluntario no tiene nada: es reforma jubilatoria

Cualquier trabajador que sabe que la jubilación va a estar en el 40/50% del sueldo en actividad no tiene muchas opciones. Seguirán trabajando hasta el límite de su vida para no entrar en la miseria que significa obtener la jubilación, aún cuando en la Argentina el promedio de vida es 76 años, es decir cuando ya quedan pocos años de vida.

La infamia de los burócratas de la CGT no tiene límites. Pablo Moyano, uno de los triunviros de la CGT, no ha salido a desmentir estas declaraciones, es decir que esta orientación compromete a todas las alas de la burocracia.

Se juegan a la “continuidad de la explotación obrera”, retrasando de un plumazo, cinco años, los trámites jubilatorios.

Siguen al pie de la letra los textos de acuerdo con el FMI y con el capital nacional e internacional. Se basan en producir el ahorro necesario para pagar los compromisos de deuda, achicando las jubilaciones (tanto los haberes como la cantidad de beneficiarios).

Sostienen este sistemático ajuste planteando que los jubilados son un gasto y que los adultos mayores viven demasiado.

La CGT, cuando suscribe y apoya la inminente nueva reforma antijubilatoria, sabe de sobra que es con los fondos jubilatorios de la Anses y de las cajas provinciales que se está financiando deuda en pesos para pagar por otra ventanilla al FMI. También, que se subsidia al capital, concretamente con el uso indiscriminado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como recientemente para el “desarrollo” de las empresas petroleras contaminantes que se pretenden de instalar en la costa Atlántica.

Hay alrededor de 2 millones de adultos mayores que por no cumplir los requisitos jubilatorios (30 años de aportes en blanco al momento de jubilarse) no acceden a la jubilación.

Esto también es avalado por la CGT, que ya en las jornadas de diciembre del 2017, ante la anterior reforma jubilatoria de Macri, se negó a convocar todo tipo de lucha, mientras sus diputados votaban en Diputados, como ahora votarán en acuerdo humillante y colonial con el FMI.

Por un paro nacional contra el acuerdo con el FMI y contra la reforma laboral y jubilatoria. Jornada nacional de lucha el 16 de marzo

Se plantea la necesidad de paro nacional contra el acuerdo con el FMI, contra la reforma jubilatoria en marcha, por un aumento de emergencia de $60.000 para la mínima y proporcional para el resto de los jubilados; por una mínima de $90.000, equivalente a la canasta básica jubilatoria y una moratoria general para todos los adultos mayores con edad jubilatoria que no cumplen los requisitos; por la restitución y devolución de los fondos de la Anses y de las cajas provinciales utilizados por los gobiernos; por la intangibilidad del FGS, contra el vaciamiento del Pami y de las obras sociales provinciales; contra el aumento de la edad jubilatoria y de los aportes como se está llevado adelante en Córdoba y otras provincias.

Las Organizaciones Autoconvocadas de Jubilados concretarán una jornada nacional de lucha el 16 de marzo. Se marchará desde Pami hasta Anses a las 11 horas y luego a la concentración ante el Consejo del Salario resuelta por el PSC..