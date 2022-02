La Municipalidad de Moreno le financia el gas natural a empresas privadas

En el Concejo Deliberante de Moreno se está discutiendo un proyecto de tendido de gas natural de alta y media presión para beneficiar a más de 30 industrias instaladas en los Parques Industriales I y II. El municipio se endeudará en 49 millones de pesos con la Provincia en el marco del Programa Provincial de Desarrollo para financiar la extensión de 1.240 mts de tubería.

La obra tiene la finalidad de extender la red de gas natural desde la boca que se encuentra en la rotonda de la Ruta 25 en forma perpendicular hacia la Ruta 24, alcanzando al Parque Industrial I. En una segunda etapa, se plantea la construcción de una planta reguladora de presión de alta a media. En una tercera etapa, la extensión de todo el recorrido interno del gasoducto dentro del Parque Industrial I. Y, en una cuarta etapa, la extensión del gasoducto hasta el Parque Industrial II.

El Frente de Todos intenta hacer pasar esta burla a los vecinos que no cuentan con gas natural, entre otros muchos servicios básicos, de la siguiente forma: la extensión del recorrido interno en el Parque Industrial I dejará una boca de empalme para “un futuro acceso al servicio para el Barrio El Vergel”. Sin embargo, más adelante aclaran que “se prevé un ramal de provisión (…), no incluye la red de distribución dentro del barrio, ni las conexiones domiciliarias”. Un bluff. La provisión de gas natural es un reclamo de los vecinos del barrio de hace décadas. El endeudamiento del Municipio de Moreno es en beneficio exclusivo de las patronales, no es para abastecer la demanda de gas natural ni a Parque del Oeste, ni El Vergel, ni ningún otro barrio cercano.

En estos momentos está en discusión, además, la habilitación por parte del Municipio de un nuevo parque industrial, pero que sería, en este caso, privado. Esta obra beneficiaría también a este nuevo emprendimiento particular, porque la última etapa de la extensión del gasoducto quedaría preparada para la utilización a las puertas de este nuevo emprendimiento privado.

El Concejo deberá avalar dicho préstamo, con lo cual realizará una asamblea especial “con los grandes contribuyentes”. Esto significa reunir a los concejales con la burguesía más influyente de Moreno para aprobar o rechazar la propuesta que tiene un presupuesto de 66 millones de pesos, donde el municipio deberá financiar el 25% con fondos propios y el 75% pedirá un préstamo a Provincia. Este último se pagará el total del capital dentro de 4 años afectando los fondos de coparticipación de la próxima gestión, donde el o la que asuma, lo hará con una deuda de 49 millones de pesos. Los intereses se abonarán semestralmente a una tasa del 12%.

La obra beneficia, además, a Naturgy, empresa española concesionaria del servicio de gas en la zona, que no quiere “invertir” en el proyecto, pero recaudará por la provisión de gas natural cobrando las tarifas correspondientes sin haber puesto un peso.

En Moreno, el gas natural no es un servicio que abunde. Muchísimos barrios están muy alejados de ese “beneficio”. Gran parte de los vecinos se manejan con electricidad o gas envasado, que con el próximo aumento del gas elevará su precio sustancialmente, haciendo más difícil su compra. Mientras tanto, en los parques industriales de Cuartel V las empresas tienen todos los servicios (luz, agua, alumbrado, calles asfaltadas) y, ahora, van por el gas natural.

“iSi quieren gas, que se lo paguen!”, planteó la concejal del Partido Obrero en el FIT-U, Lorena Pereira, dentro del recinto del Concejo Deliberante. Es imperante la apertura de los libros de Naturgy y de las empresas ya instaladas en los parques industriales para ver cuánto ganan y cuánto invierten. El Municipio tiene que ser el garante de obras de tendido de gas natural y de todos los servicios que le falta a la población trabajadora de Moreno. Basta de un Estado que financia a los privados para seguir acrecentando sus ganancias.