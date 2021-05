La Rioja: jefe de gabinete expresó irregularidades en el manejo de fondos

Este martes 25 se desató un escándalo en la provincia de La Rioja, centrado en la filtración de audios del jefe de gabinete de la provincia, Juan Luna Corzo, donde queda expuesto el manejo irregular de los fondos del Estado provincial.

En el audio se escucha al funcionario decir: «a mí me dicen que los COE (comités de emergencia) departamentales no tienen bolsones. Che boludo les mandamos 400 lucas por semana y no tenes bolsones». Esto en refencia a los fondos destinados a los municipios.

«Pasa que los changos reciben la plata y la destinan para otra cosa, para otro fin», afirmó el jefe de gabinete provincial, y además agregó: «le mandamos una platita más fuerte para que los changos reciban la plata y la destinan para otra cosa». Según el funcionario los fondos para atender la pandemia, en particular la entrega de alimentos, estaría siendo usados para otra cosa por parte de los intendentes.

En otro pasaje del audio que se viralizó se puede escuchar al jefe de gabinete y mano derecha del gobernador Ricardo Quintela del Frente de Todos, ordenar a la secretaria de Comunicación Pública, Luz Santángelo: «hay que decirle a Luz que mande una platita más fuerte. Le mandamos una platita más fuerte para todas las radios del departamento para que hagan una buena campaña». De esta manera reveló el manejo discrecional de la pauta publicitaria del gobierno riojano.

La conversación viralizada se dio en una reunión en la Casa de Gobierno de La Rioja, según indico Clarín. En el encuentro se encontraban otros funcionarios como el ministro de Salud de la provincia Juan Carlos Vergara.

En este marco, el gobernador alineado al oficialismo nacional declaró ante el escándalo: “son conversaciones normales que se tienen en confianza del Gabinete cuando se tienen que tomar decisiones”.

Por su parte el intendente del departamento General Belgrano, Carlos Romero, cruzó a Juan Luna Corzo al manifestar: “tengo que salir a decir que nosotros no recibimos absolutamente nada. Jamás hemos recibido 400 mil pesos por semana para el Covid”, aseguró. «Aquí no ha ingresado esa plata”.

Los audios viralizados dejan expuestos tanto a oficialistas como opositores que son parte de un régimen político que en plena pandemia no asiste a las y los trabajadores e incluso se niega atender los justos reclamos de la docencia autoconvocada que exigen aumento de salario.

Sin embargo, ni la provincia ni los municipios utilizan los fondos públicos para garantizar la asistencia para responder necesidades de la población. El gobierno destina millones a la pauta publicitaría y sus punteros antes que a la educación y a la asistencia ante una segunda ola que golpea con fuerza a los sectores populares.