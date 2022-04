Larreta ataca a las mujeres piqueteras mientras vacía la educación pública

Larreta contra las y los piqueteros.

Luego del enorme e histórico acampe en la 9 de Julio y en diferentes puntos del país, en el marco de una jornada nacional piquetera en reclamo por trabajo genuino y alimentos, el coro de ataques reaccionarios, con elevado contenido de cinismo, tanto desde el gobierno nacional con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, como por parte de la oposición de Juntos por el Cambio en voz de Bullrich y el jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta. Este último espetó un ataque de corte reaccionario, discriminatorio y machista contra la mujeres que se encontraban luchando, justamente para obtener medios de subsistencia para sus familias.

¿Quién sostiene la educación?

La educación de la Ciudad no está ajena a la crisis educativa nacional, con recortes presupuestarios constantes, falta de vacantes escolares -se calcula más de 30.000-, infraestructura escolar deteriorada y sin servicios, precarización laboral docente y educativa, en general.

En el nivel inicial la crisis es aguda; las trabajadoras no tenemos donde enviar a nuestrxs hijxs cuando salimos a trabajar. En CABA no están garantizadas las vacantes a menores de 3 años, y para las salas de 4 y 5 años la búsqueda se hace un muy difícil. Muchas veces debemos recurrir, incluso, a los amparos judiciales, porque no hay construcción de escuelas infantiles. Y en gran cantidad de casos debemos destinar más del 70% de nuestros salarios en escuelas infantiles privadas para garantizar la escolaridad de nuestrxs hijxs

Respecto a la pobreza, la situación en algunos barrios es cada vez peor. Las comunas más pobres, como la 4 y 8, carecen de escuelas para poder cursar y, a su vez, atiende miles de familias en los comedores escolares, donde concurren lxs niñxs.

Larreta ha sido denunciado recientemente por recortar el presupuesto en alimentación y reducir las raciones de desayunos, viandas y comedores escolares, justamente en los niveles de Educación Inicial y Primaria, en sus distintas modalidades, por caso, destina $37.40 por alumnx para desayuno, contra $710 que reciben los funcionarios por el mismo concepto.

El ajuste es indiscutible y por eso también en las escuelas vemos cómo a la vez que impacta la pobreza en lxs pibxs, las familias luchan por su sustento y el acceso a la educación que no garantiza el propio gobierno.

En los barrios de capital, como en el resto del país, las escuelas se han convertido en centros de lucha constante, en unidad con maestras -un gremio eminentemente femenino y con salarios de pobreza- y familias para que no se recorten las viandas escolares, se abran vacantes o no se caiga el techo de la escuela.

El Polo Obrero, en particular, y el Frente de Lucha Piquetero, en general, siempre apoya las luchas por recursos educativos, para que sus hijxs estén escolarizados. Así lo hicimos bajo la pandemia cuando nos movilizamos por computadoras y conectividad, o para que las propias escuelas donde envían a sus hijxs guarden condiciones educativas dignas.

Repudiemos los dichos de Larreta

Las mujeres piqueteras, que muchas veces son sostén de hogar y tienen a cargo el cuidado de sus hijxs, se organizan en todos los planos, también para pelear por el acceso a la educación. Cuando luchan por un trabajo, por que aumenten el monto del programa social y concurren con sus hijxs a las luchas están defendiendo que sus propios hijxs puedan seguir estudiando, no al revés como dicen los funcionarios.

El ataque de Larreta a las mujeres en particular no desconoce que las piqueteras son trabajadoras que no se resignan a morir de hambre junto a sus hijos, al contrario las ataca por el rol que juegan en la organización cotidiana en la lucha. Quiere amedrentar con “sacarle” el programa social, la AUH, cual déspota, siendo él responsable de no garantizar ni trabajo ni educación.

La docencia que pelea día a día junto a las familias contra la pobreza y la miseria social creciente que impacta en la tarea educativa repudia los dichos de Larreta, Zabaleta, Berni, Bullrich, como así también los proyectos del grupo de Milei que, al mejor estilo de Videla, señalan que vamos a las movilizaciones con nuestros hijxs como forma de extorsión.

Viva la lucha piquetera. Unidad de lxs trabajadorxs ocupadxs y desocupadxs. Construcción de escuelas y vacantes para todxs. Plan de obras de infraestructura escolar. Aumento del presupuesto educativo. Basta de recortes en alimentación. Basta de hambre y pobreza, no al pacto con el FMI.