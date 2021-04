Larreta convoca a las clases presenciales contra todos los informes sanitarios

Con el aval del reciente fallo de la Cámara de Apelaciones porteña, Horacio Rodríguez Larreta convocó a la asistencia a clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en medio de la segunda ola de contagios y contra todos los informes sanitarios.

Para tal fin tuvo que mentir, señalando que “no existe evidencia científica” que sustente el contagio en las escuelas y lugares de estudio. A diferencia de lo que este afirma, en la última semana se promediaron 2.630 contagios en CABA.

Más aún, si uno toma las cifras de los niños entre 6 y 12 años, las estadísticas indican que desde el comienzo de las clases los contagios crecieron 6,2 veces, contra un promedio general de 3,9: un claro indicador de que el virus se propaga con una mayor circulación.

La medida de Larreta trata de preservar el retorno a la “nueva normalidad” a pesar de las consecuencias terribles que esto pueda ocasionar a la población de conjunto, cuando la curva de contagios se dispara y el sistema sanitario llega al borde de su colapso.

Ante esta decisión, desde los gremios docentes de Ademys y UTE-Ctera han convocado a un paro para este lunes, contra el retorno a la presencialidad y las condiciones sanitarias que intenta imponer el gobierno de la Ciudad. El mismo método con el que días atrás los docentes reclamaron el cese de clases presenciales, luego ordenado por el DNU presidencial, que Larreta ahora intenta vulnerar.

Las clases presenciales implican no solo el contagio en aglomeraciones de personas en instalaciones cerradas en medio de un crecimiento de los casos de Covid-19, sino también un saturamiento mayor del transporte público, incluso en horarios pico donde la población de ve obligada a viajar hacinada, como lo revela las imágenes que circulan todos los días. Larreta no solo convoca a volver a las aulas sino que también se niega a restringir la actividad de bares y aglomeraciones comerciales cerradas: es decir que no pretende tomar ninguna medida en defensa de la población.

El regreso a las clases presenciales debe estar acompañado de garantías sanitarias, como la vacunación de la mayoría de la población en aglomerado poblacionales comunes, como el Amba, cosa que el gobierno nacional y el de la Ciudad no han podido asegurar hasta la fecha. Y de una merma significativa en los casos de contagios, que den cuenta de un progreso en la lucha contra la pandemia, lo que tampoco estaría ocurriendo.

Reivindicamos el paro docente contra el retorno a la presencialidad bajo estas circunstancias y reclamamos la inversión necesaria para que los chicos puedan cursar de forma virtual. Así como la vacunación inmediata de la población y la implementación de medidas sanitarias de fondo que preserven la salud de la población y no los negocios del capital privado.

