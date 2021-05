Lincoln: el personal de salud en lucha

El miércoles realizaron un cese de actividades y un acto en las puertas del Hospital Municipal en reclamo de salarios y categorización. El Intendente no los recibe y los denosta en los medios locales. Cómo se formó la auto-convocatoria, en qué consisten sus reclamos y los pasos a seguir en la voz de una de sus protagonistas, Vanesa Acosta.

PO: ¿Cuándo arranca este conflicto y en qué consiste?

VA: Esto arranca el 21 de septiembre del año pasado sumándonos a la movilización en la jornada nacional de Salud, con una caravana de autos muy numerosa acá en Lincoln. Desde ese entonces venimos reclamando que se nos reconozca como personal de salud a las enfermeras, el pase a planta permanente de todos los compañeros y una recategorización para toda la planta, que va de la mano de un aumento al básico.

PO: El Intendente Salvador Serenal (Juntos por el Cambio) y sus funcionarios dicen en los medios locales que los salarios durante su gestión le ganaron a la inflación.

VA: Yo soy Enfermera categoría 10, tengo 4 años de antigüedad y mi básico es de $14.000. Tengo dos trabajos porque si no no llego a fin de mes y esta situación es la que predomina dentro del Hospital. Estamos en una pandemia, somos esenciales, trabajamos 12 horas por día, no tenemos casi descanso ni licencias como corresponde y no nos reconocen como tales. Tenemos una licencia excepcional aprobada por el Concejo Deliberante de 12 días como trabajadores de la salud y desde el Municipio las han archivado.

Además el Intendente quiere desprestigiar nuestro reclamo diciendo que es un tema político y lo que nosotros estamos pidiendo es que nos aumenten los salarios de miseria que nos pagan porque, con una inflación del 4% mensual, es imposible llegar a fin de mes. Él nos contestó que si nos aumenta a nosotros, le tiene que aumentar al resto de los municipales y si no, para pagarnos a nosotros, los tendría que despedir a ellos, pero nosotros rechazamos eso porque es una trampa para ponernos unos en contra de otros, cuando acá lo que verdaderamente pasa es que tanto nosotros como ellos cobramos salarios de hambre.

PO: ¿Cómo surge este proceso de auto-convocatoria?

VA: El año pasado nos empezamos a organizar. Del 35% de aumento en cuotas del 2020 nos terminaron por dar el último 20% recién a fin de año mientras la inflación nos comía el sueldo todos los meses. A partir de nuestros reclamos y la lucha nos empezaron a pagar las horas extras al 100 y se comprometieron a pasar un grupo de compañeras a planta en junio. El Bono Covid, que nos pagan en negro, lo aumentaron $500. Y este año sumamos sectores de guardia y pediatría, ambulancieros, camilleros, servicios de UTI y geriatría, maternidad, cuidados generales. Hay una bronca muy grande dentro del Hospital que a veces no se expresa como debiera por temor a despidos y aprietes, como los que recibió el personal de lavadero y ropería para que no se sumen a la jornada del miércoles. Además nosotros estamos cobrando el SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada, es un bono retributivo bonaerense creado por ley) y lo estaba cobrando también la planta política. Esto se lo advertimos en septiembre al Intendente y recién este mes nos lo reconocieron.

PO: ¿Cómo sigue esta lucha?

VA: Estamos preparando una movilización masiva pero esta vez a las puertas del Municipio. Hay sectores de trabajadores estatales, vecinos y comerciantes locales que nos apoyan y los queremos sumar a la marcha. Con motivo de estos 9 días de confinamiento obviamente tuvimos que postergarla pero la vamos a lanzar pasada esta fecha. Le solicitamos al Intendente que nos reciba, que atienda nuestros reclamos, que escuche a la comunidad sanitaria de Lincoln. Esta es una lucha que recién empieza.