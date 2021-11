Lomas de Zamora: los trabajadores a las puertas de ingresar al Concejo Deliberante

Luego de la gran elección en las Paso, con el 6,2% de los votos, lista del Frente de Izquierda Unidad está frente a la posibilidad histórica de ingresar por primera vez al Concejo Deliberante del distrito, lo que ha impulsado ha intensa campaña, recorriendo cada barrio y cada fábrica para que el pueblo trabajador de Lomas concluya que la lucha contra el ajuste, el acceso a la vivienda, la defensa del trabajo y el salario tendrán un gran refuerzo con el ingreso de la izquierda.

Luego de años de gobiernos peronistas muchos de estos reclamos no solo siguen pendientes sino que en la actualidad algunos de ellos se visibilizan más complejos porque el intendente Martín Insaurralde lejos de garantizar el acceso a la vivienda, o de reconocer a las mismas, lleva adelante desalojos violentos con las fuerzas de seguridad y topadoras como lo demuestran las ruinas del barrio de la Ribera Sur.

Son innumerables los testimonios de los vecinos que día a día padecen la falta de servicios esenciales, una demanda que viene desde hace mucho tiempo, por eso es injustificable que con el nivel de subsidios que reciben y las tarifas que cobran las empresas de servicios no garanticen el suministro que corresponde. El tendido eléctrico colapsa regularmente en los barrios y las conexiones de agua son más que deficitarias.

Zonas completas, donde se ubican los barrios más pobres del distrito, como el Tongui, no cuentan con red de agua potable ni gas natural, ya que no son reconocidos y urbanizados por el gobierno. La gestión municipal, ahora en manos de la intendenta interina, Marina Lesci, no resuelve estos problemas, sino que avanza en la persecución y expulsión de los vecinos, privilegiando los negocios inmobiliarios.

Es en este cuadro donde el ajuste del gobierno de los Fernández y del gobernador Kicillof -que también golpean a los lomenses con el flagelo de la inseguridad y las zonas liberadas, y con una inflación que pulveriza el poder adquisitivo de todos los vecinos- que los bloques políticos mayoritarios (el Frente de Todos y la oposición de Juntos), sin grietas, son la garantía de la continuidad del ajuste, porque afirman que votarán el acuerdo con el FMI que ya viene comprometiendo el acceso a la educación pública y a la salud de todo el pueblo trabajador.

Una campaña militante y en los barrios

La campaña del Partido Obrero estuvo directamente vinculada a recoger los reclamos y reivindicaciones d elos vecinos. Recorrimos las barriadas obreras, ingresando al corazón de Cuartel IX, entablando diálogo con los vecinos de Villa Albertina en la Feria de Itatí, donde muchos se ganan el mango con la compra-venta luego de años de estar desocupados; en Olimpo recogimos los reclamos de urbanización y obras hídricas; en Barrio Kirchner los vecinos nos comprometieron a la lucha por la finalización de la obra de una escuela; algo similar a lo que ocurre en Esperanza, sin escuelas y sin acceso al transporte público.

Son algunos de los sitios que recorrimos junto al Polo Obrero, que se organiza en casi 20 barrios del distrito y viene defendiendo una campaña militante por el ingreso de una voz propia en el Concejo. También estuvimos en Barrio Obrero, Santa Catalina, El Progreso y muchos otros lugares, charlando con los vecinos y vecinas.

A ninguno de ambos bloques patronales, que se reparten las bancas del Concejo Deliberante, les interesa resolver las demandas actuales de los vecinos. Utilizan las elecciones como un puente que los posicione mejor para el 2023 y buscan tapar los diferentes pases de muchos de sus integrantes demostrando que para ellos lo más importante es tener a mano la posibilidad de continuar con el financiamiento municipal para sus apetencias personales y las de las patronales.

Párrafo aparte merece Insaurralde, quien abandonó el distrito para formar parte del gabinete del gobernador, dejando de este modo los reclamos pendientes sin ningún tipo solución.

Para reforzar la lucha de los vecinos llamamos a reforzar la conquista del voto, casa por casa, barrio por barrio y de boca en boca, para lograr una gran elección del Frente de Izquierda, dando una pelea por reforzar la presencia de un bloque en el Congreso Nacional y en la Legislatura de la provincia, y asumiendo como una tarea central para Lomas el ingreso de concejales obreros y de izquierda.

